Polémico viaje a Punta del Este: Manuel Adorni fue denunciado por enriquecimiento ilícito

Se conocieron detalles de un vuelo privado del jefe de Gabinete. Esto ocurre tras la denuncia por el viaje junto a su esposa en el avión presidencial.

En las últimas horas se sumó una nueva denuncia penal contra Manuel Adorni , jefe de Gabinte. En esta ocaisión, se pide una investigación por presunto enriquecimiento ilícito al conocerse detalles de un viaje junto a su familia en un vuelo privado que realizó, en el verano, a Punta del Este.

La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano , quien solicitó que se investigue el origen de los fondos utilizados para este viaje familiar.

En su escrito relató los hechos y destacó que: "Apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitiva s -un máximo de un funcionario por evento internacional- y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional".

Previo a esto, otra denunciado fue presentada por parte del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, por presunta malversación de fondos públicos contra Adorni, a quien acusan de haber usado fondos públicos destinados al traslado de funcionarios para llevar a su esposa en el avión presidencial a Nueva York.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2032059096321376523?s=20&partner=&hide_thread=false Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. “Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga”, era así… pic.twitter.com/je5hpLHtiv — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2026

Por sorteo, la denuncia de la diputada Pagano recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y la de Dalbón, en el que subroga el juez Ariel Lijo.

Qué se sabe sobre el viaje de Adorni a Punta del Este

Este viaje se conoció a través de un artículo del periodista Sebastián Lacunza, quien indicó que el recorrido se realizó entre el 12 y el 17 de febrero pasado "en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri".

Adorni viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio. El informe publicado en ElDiarioAr destaca que, al regresar por el aeropuerto de San Fernando, el funcionario exigió realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado para eludir las áreas comunes y evitar ser visto.

Polémico viaje a Punta del Este Manuel Adorni fue denunciado por enriquecimiento ilícito money_with_wings

Para corroborar este viaje, se dio a conocer también una declaración jurada de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, el 17 de febrero de 2026. El cambio de nombre del operador se debe a que el regreso se registró vía una empresa uruguaya.

De acuerdo con la denuncia de Pagano, el costo de ese viaje no se correspondería con los ingresos declarados por el funcionario, por lo que solicitó que la Justicia determine si existió un incremento patrimonial injustificado.

declaracion jurada Adorni punta del este

La polémica se desató después de que Angeletti fuera vista junto a la comitiva durante la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Un día antes, Milei había participado en Miami del lanzamiento del “Escudo de las Américas”, donde también estuvo presente Manuel Adorni.

Adorni justificó la presencia de su esposa en el viaje al mencionar: "Vengo una semana a deslomarme acá", dijo, y sostuvo que la mujer colaboraba con él en su trabajo.

A raíz de este viaje, el abogado de CFK y la AFA, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia por malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

gregorio-dalbon-20220124-1302867.jpg

En su denuncia, el letrado recordó que Adorni alegó: “Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida”. Y dijo: "Su presencia respondía a un deseo personal y a la intención de contar con su acompañamiento durante la estadía en el exterior".

De esta forma, Dalbón pidió como medidas de prueba requerir a la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la documentación del vuelo, incluyendo plan de vuelo, manifiesto completo de pasajeros, nómina de tripulación y registros de embarque.