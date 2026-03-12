El anuncio de Gaido para Cuenca XV: el asfalto llegará al sector Peumayen tras finalizar la obra de cloacas

El jefe comunal destacó que se trata de una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. Las obras forman parte del Plan Orgullo Neuquino.

En una recorrida realizada esta mañana por el sector Peumayen, en el barrio Cuenca XV , el intendente Mariano Gaido , anunció que una vez finalizadas las obras de cloacas comenzarán los trabajos de cordón cuneta y asfalto, beneficiando a unas 380 familias que viven en el lugar desde hace más de 25 años.

El jefe comunal destacó que se trata de una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y remarcó que estas obras forman parte del Plan Orgullo Neuquino que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad.

“Para nosotros es un orgullo neuquino. Es un caso excepcional en la República Argentina lo que está pasando en la ciudad de Neuquén. Estamos llevando adelante obras fundamentales que tienen que ver con cloacas y con servicios esenciales para las familias de la ciudad, en todos los barrios”, afirmó Gaido.

El intendente explicó que, una vez finalizado el sistema cloacal por sectores, comenzarán inmediatamente los trabajos viales. “En este caso estamos en el sector Peumayén, pero también estamos desarrollando y ya comenzando en pocos días —y vengo a anunciarlo— que terminadas las cloacas por sector comenzamos con el cordón cuneta y el asfalto”, señaló.

Gaido anunció el asfalto en el sector Peumayen

Gaido recordó que estas intervenciones forman parte del Plan de 3.000 cuadras de asfalto que se ejecuta en distintos barrios de la capital provincial y que busca mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, se refirió a los trabajos que se ejecutan en Peumayén y destacó la importancia de la obra de saneamiento.

El funcionario detalló que los trabajos se realizan mediante una inversión municipal de 1.700 millones de pesos y cuentan con un plazo de ejecución de 280 días. “Las tareas avanzan a un muy buen ritmo. Estamos haciendo alrededor de 150 metros lineales de cañería por día con sus respectivas conexiones domiciliarias. Al mismo tiempo, avanzamos con la planificación del cordón cuneta y lo que haga falta en el lugar”, agregó.

En este sentido, Gaido destacó que las obras se realizan con fondos propios del municipio y sin endeudamiento. “Son obras que llegan con equilibrio territorial, con fondos propios, sin endeudamiento, a la neuquina, porque acá se trabaja permanentemente, no se para un solo día”.

Finalmente, el intendente remarcó que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades para todos los barrios de la ciudad. “Son obras que, a partir del superávit que tiene la Municipalidad y del trabajo en equipo con la provincia, permiten que las familias tengan los mismos servicios esenciales: cloaca, gas, agua, cordón cuneta y asfalto. Este es el plan Orgullo Neuquino que tiene la ciudad de Neuquén”, concluyó.