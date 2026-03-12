Este sábado se completa el cierre perimetral de la Avenida Mosconi: cuáles son los siete cruces habilitados

La Municipalidad de Neuquén informó por qué calles se podrá cruzar la Avenida Mosconi. La primera etapa ya estará totalmente intervenida.

A un mes del inicio de los trabajos , este sábado se completará la instalación total del cerco perimetral en la Avenida Mosconi para avanzar con la transformación de la arteria en el primer tramo, que va de las calles Linares a Gatica. Por eso, los automovilistas deberán planificar su viaje para utilizar alguno de los siete cruces habilitados entre el norte y el sur de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén informó que este sábado se modificará el tránsito en la zona, ya que quedará listo el cierre perimetral en todo el sector. La primera etapa tiene un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que el Ejecutivo local propuso un esquema de trabajo de 24 horas para cumplir e incluso acelerar los tiempos del proyecto.

En una visita a los estudios de LM Neuquén en vivo , el intendente Mariano Gaido aseguró que este primer tramo podría estar listo en diciembre de este año. Sin embargo, hasta ese momento habrá que apelar a la paciencia de los frentistas y los conductores que transitan por ese lugar, y que hoy no cuentan con una de las principales arterias de circulación de la capital.

Los cruces habilitados

Si bien las calles colectoras siguen habilitadas y se garantizó que el tránsito no iba a quedar interrumpido en ningún momento de la obra, sí se redujo la cantidad de cruces habilitados para transitar de sur a norte o viceversa.

Según el gráfico que difundió la Municipalidad de Neuquén en las últimas horas, las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

El esquema que marcó el Ejecutivo local indica que los cruces estarán permitidos, en el extremo este, por la calle Linares, que es de doble mano. También estará permitido cruzar por Bahía Blanca, en sentido sur a norte, o por Chubut, en sentido norte a sur.

cruces avenida mosconi

En la zona central, se podrá cruzar por la Avenida Olascoaga, que es de doble mano, o por Don Bosco, en sentido norte a sur. Otras dos calles habilitadas para el cruce, que funcionan con doble mano, son Chaneton y Gatica, en el extremo oeste de la intervención.

"Estamos iniciando los trabajos preliminares vinculados al cierre perimetral, que desde este sábado comenzará a regir en el tramo Linares- Gatica. En estos momentos se trabaja en los cruces de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin cortes de tránsito, aunque puede generar algunas demoras", indicaron desde la Municipalidad a través de un mensaje compartido en redes sociales.

mapa mosconi con cruces

"¡Si circulas por la zona hacelo con precaución! En este carrusel te contamos los detalles y cómo organizar mejor tus recorridos", agregaron. "Sabemos que las obras generan cambios, pero son el paso necesario para una ciudad más segura, ordenada y preparada para el futuro. Gracias por la paciencia y por acompañar cada avance", sumaron.

Otra etapa de la Mosconi, a punto de comenzar

El intendente Mariano Gaido anunció que la próxima semana comenzarán las tareas en un acceso de dos niveles en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Agregó que que el proyecto podría quedar listo en octubre.

En una visita a los estudios de LM Neuquén en vivo, el intendente de Neuquén capital destacó la importancia histórica de la obra, que se basa en la necesidad del desarrollo de desagües pluvioaluvionales que serán cubiertos luego por una avenida de cinco carriles por mano, bicisendas, áreas peatonales y espacios verdes. Si bien consideró que la nueva arteria reducirá el tiempo de viaje entre el límite este de Neuquén con el aeropuerto, recordó que los trabajos buscan evitar posibles inundaciones.

Anticipando las posibles molestias de los comerciantes y frentistas que se verán afectados por los trabajos, la Municipalidad busca avanzar a toda velocidad con el desarrollo, para habilitar los primeros tramos antes de que termine el año. Sin embargo, está previsto que dos etapas se edifiquen en simultáneo: por un lado, el tramo central entre Gatica y Linares, que ya está intervenido y, por otra parte, la zona de los puentes carreteros que comenzará la próxima semana y podría estar listo en octubre.

Dron Av. Mosconi hasta Gatica

Gaido confirmó que la empresa adjudicataria ya está preparada para comenzar con las tareas de una obra de fuerte impacto en la ciudad, ya que la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti tiene una gran carga de tránsito en las horas pico.

El sector tiene una extensión menor que la de la etapa central de la Mosconi, pero implica un mayor desafío en ingeniería, ya que contará con dos niveles. "Un nivel va a permitir el acceso más fluido desde y hacia Cipolletti, y en el nivel inferior se va a hacer todo el reordenamiento urbano para los que hacen los cruces", dijo Gaido sobre una especie de viaducto que permitirá evitar las esperas o riesgos a la hora de cruzar de norte a sur por una zona de alto tránsito.