Empresarios destacaron el escenario neuquino para la llegada de las inversiones

Los principales ejecutivos del sector energético que participaron de la Argentina Week coincidieron en resaltar el clima de estabilidad, seguridad jurídica y paz social que ofrece la provincia de Neuquén para el desarrollo de inversiones energéticas de largo plazo.

El gobernador de Rolando Figueroa integró en Nueva York las mesas de trabajo en la sede del Bank of America, y cosechó elogios junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck .

Durante los paneles dedicados al desarrollo de Vaca Muerta, referentes de las principales compañías destacaron el trabajo colaborativo que se viene llevando adelante con la Provincia y valoraron el compromiso para garantizar la viabilidad de los proyectos.

En ese contexto, Figueroa remarcó que las condiciones que hoy posicionan a Neuquén como un destino confiable para las inversiones “no son fruto de la casualidad”, sino el resultado del esfuerzo sostenido de todos los neuquinos y neuquinas. "En Neuquén, Vaca Muerta es una política de Estado", aseguró.

“Acá hay varios valores agregados: es una zona libre de conflictos y, a su vez, en las provincias se ha generado una paz social y seguridad jurídica que da la posibilidad de generar inversiones a largo plazo”, afirmó el mandatario.

De los encuentros participaron, además del ministro de Economía, Luis Caputo, referentes de las empresas que operan en el desarrollo no convencional argentino, entre ellos Horacio Marín de YPF, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Harold Hamm de Continental Resources y Mark Nelson de Chevron, entre otros.

“Más allá de cualquier tipo de contexto circunstancial que puede existir, son inversiones que se evalúan a largo plazo. Vaca Muerta es un proyecto muy resiliente y se está trabajando mucho para ser cada vez más competitivos”, sostuvo Figueroa.

En esta línea, destacó que la competitividad del sector se construye con el aporte de todos los actores, desde las empresas hasta los distintos niveles del Estado. “Si empezamos a analizar cada uno de los eslabones para lograr competitividad, vemos el aporte del Gobierno nacional con herramientas como el RIGI, que debería naturalizarse y ser permanente para atraer inversiones”, apuntó.

Integración productiva Neuquén- Río Negro

Por otra parte, Figueroa se refirió a la integración productiva que impulsan Neuquén y Río Negro para potenciar las exportaciones, que incluye varios pasos que incluyeron la sustitución de importaciones, el trabajo con los mercados regionales y, finalmente, “consolidar la salida al mundo a través de los puertos patagónicos”.

Los CEOs agradecieron las gestiones de las dos provincias que permitieron acelerar la decisión y el trabajo para encontrarle las condiciones necesarias para poder desarrollar proyectos energéticos que implican un tratamiento fiscal especial. En esta línea rescataron “el compromiso y el empuje” de ambos mandatarios provinciales, entendiendo que cualquier demora implica costos y tiempo.

Reconocieron que son proyectos que necesitan que toda la cadena de valor esté afinada, desde la normativa, la regulación, la ingeniería, la producción, todas condiciones que fueron brindadas por Neuquén y Río Negro, a lo que sumó un trabajo coordinado con intereses comunes.

La participación de Neuquén en la Argentina Week formó parte de una agenda internacional destinada a consolidar inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología, con la presencia de más de 30 CEO globales y ejecutivos del sistema financiero internacional.