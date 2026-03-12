Alerta en los Premios Óscar: el FBI advirtió sobre una posible amenaza de Irán

Las autoridades de California recibieron una advertencia, y extreman medidas de seguridad. Cuándo es la entrega de los premios.

La organización de los Premios Óscar incrementó los controles de seguridad tras una advertencia de las autoridades federales.

La organización de los Premios Óscar decidió incrementar las medidas de seguridad para la ceremonia luego de que el FBI alertara a las autoridades de California sobre una posible amenaza proveniente de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos .

La prensa local como Hollywood Reporter y Variety aseguran que este año la ceremonia contará con más medios debido a esta alerta, a la que ayer se refirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Según el presidente, el Gobierno analiza una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Extreman medidas de seguridad

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron sobre este extremo al estado californiano, pero también indicó que no existe una "amenaza inminente". El memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

Durante la rueda de prensa ofrecida ayer miércoles por la organización de los Óscar, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad, según señala The Hollywood Reporter.

"Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración", declaró Kapoor.

seguridad. Premios Óscar

"Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje", explicó.

Según The Hollywood Reporter, los productores no comentaron directamente sobre la supuesta alerta del FBI, pero sus comentarios surgieron poco después de que se informara que la agencia federal había advertido a las fuerzas del orden de California en los últimos días sobre dicha amenaza.

Según fuentes de Variety, este miércoles en el despliegue de la alfombra roja se incrementó la seguridad, pero de manera discreta.

La ceremonia de los Premios Óscar

Los Premios Óscar celebrarán este domingo 15 de marzo su 98° edición en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en una ceremonia, presentada por Connan O'Brien y que se transmitirá en directo por ABC y en streaming por Hulu.

Los principales nominados a los Premios Oscar 2026 están liderados por:

Mejor película

-Pecadores (Sinners):Escrita y dirigida por Ryan Coogler, es la gran favorita con 16 nominaciones.

-Una batalla tras otra (One Battle After Another):De Paul Thomas Anderson, principal competidora con 13 nominaciones.

-Marty Supreme (Marty Supremo):Dirigida por Josh Safdie, con Timothée Chalamet.

-Frankenstein:De Guillermo del Toro.

-Hamnet:Dirigida por Chloé Zhao.

-Valor sentimental (Sentimental Value):Del noruego Joachim Trier.

-Bugonia:Dirigida por Yorgos Lanthimos.

-F1: la película:Dirigida por Joseph Kosinski.

-El agente secreto (O Agente Secreto):Del brasileño Kleber Mendonça Filho.

Película Los Pecadores

Actuación y Dirección

-Mejor Actor Principal:Se perfilan Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Michael B. Jordan (Pecadores) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

-Mejor Actriz Principal:Destacan Jesse Buckley (Hamnet) y Emma Stone (Bugonia).

-Mejor Dirección:Ryan Coogler (Pecadores), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supreme).