Nafta más cara: ¿A cuánto subieron los precios de los combustibles?

El contexto internacional provocó movimientos en los valores de los surtidores de Neuquén.

Otro aumento de nafta. Nuevos valores en los surtidores de la capital.

El contexto internacional del precio del petróleo se vio reflejado en los nuevos valores de los combustibles en Neuquén, que volvieron a registrar movimientos en las últimas semanas. Las autoridades advierten que podrían aplicarse nuevas subas en los próximos días.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto , confirmó que el ajuste que se analiza a nivel nacional rondaría entre el 5% y el 6%.

Además, señaló que los incrementos ya comenzaron a reflejarse de forma gradual en algunas estaciones.

“Se han empezado a notar pequeños aumentos en las distintas marcas. Son leves, pero sí ha habido subas”, explicó el referente.

Aumento de combustible- Nafta (2) Maria Isabel Sanchez

Los precios actuales de la nafta

En las estaciones de servicio de Neuquén capital, las carteleras muestran actualmente los siguientes valores de referencia.

YPF

Nafta Súper: $1.539 por litro

Nafta Infinia: $1.751 por litro

Infinia Diesel: $2.062 por litro

Diesel 500: $1.919 por litro

Shell

Shell Súper: $1.589 por litro

Shell V-Power Nafta: $1.878 por litro

Evolux Diesel: $1.955 por litro

V-Power Diesel: $2.294 por litro

Estos valores reflejan los microajustes que vienen aplicando las petroleras en las últimas semanas, con variaciones según la marca y la ubicación de cada estación de servicio.

Aumento de combustible- Nafta (5) Maria Isabel Sanchez

Aumentos desiguales en las estaciones

Pinto explicó que los incrementos no se aplicaron de forma uniforme, ya que cada empresa maneja su propia política de actualización de precios. “No es parejo el aumento, ni por empresa ni por localidad. Ha habido aumentos salpicados”, indicó.

Según detalló, si se toma como referencia la evolución desde comienzos de año, en algunos casos los incrementos ya alcanzan valores cercanos al 5%.

Desde el sector advierten además que el mercado se encuentra a la espera de una nueva actualización en los surtidores, que podría concretarse en el corto plazo.

Aumento de combustible- Nafta (1) Maria Isabel Sanchez

“De acuerdo a lo que anuncian los expertos, el aumento es inminente”, sostuvo Pinto.

El referente del sector explicó además que el precio del petróleo no determina por sí solo el valor final del combustible, ya que existen otros factores clave dentro de la estructura de costos.

“Solamente una parte del precio depende del petróleo. Otro componente importante son los impuestos y los costos internos de la economía”, indicó. Y remarcó: “Casi la mitad de lo que pagamos en el surtidor son impuestos”.

El efecto del petróleo en una región productora

Pinto también señaló que en provincias petroleras como Neuquén la suba del crudo genera un escenario contradictorio.

“Cuando aumenta el precio del petróleo, ingresan más recursos por exportaciones y regalías, pero para los habitantes el combustible se vuelve más caro”, explicó.

En este contexto, las estaciones de servicio permanecen atentas a las definiciones del mercado y del gobierno nacional, ya que los precios de la nafta en Neuquén podrían volver a actualizarse en los próximos días si se concreta el ajuste que analiza el sector.