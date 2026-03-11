Policiales La Mañana búsqueda Buscan en la provincia a un adolescente que está desaparecido hace más de una semana

Buscan a un adolescente de 18 años que está desaparecido.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales informó a la comunidad que lanzaron una búsqueda por la desaparición de un adolescente de 18 años, que está ausente de su hogar hace más de una semana. Según la denuncia que radicaron en la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar, el adolescente, cuya identidad es Ariel Alexis Ocampo, fue visto por última vez el pasado 3 de marzo a las 14.

Desde la Policía provincial se informó a la comunidad que el joven es de contextura física delgada, de 1.70 metros de altura, de tez morena, cabellos cortos y ojos marrones. Además, que fue visto por última vez en inmediaciones del estadio Ruca Che, en la capital neuquina.

Ariel fue visto con ropa deportiva: tenía puesto una remera blanca con rayas negras, tipo chomba; un pantalón buzo azul y zapatillas negras.