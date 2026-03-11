Incendiaron un aguantadero con una molotov y Bomberos debió intervenir en medio de tiros

No hubo heridos. Se investiga si un segundo hecho armado que dejó un joven herido a pocas cuadras de distancia tiene o no vinculación.

Una "compleja" situación de violencia se vivió en Centenario en las últimas horas, luego de dos peligrosos tiroteos. Durante el segundo, los Bomberos intervenían para apagar el fuego en una vivienda señalada como aguantadero.

Según detalló el comisario Néstor Catalán en declaraciones radiales este miércoles, todo inició "llegada la medianoche, cuando un vecino domiciliado en el barrio Vista Hermosa , en calle Cuba y Bolívar , solicita presencia policial en razón de que había escuchado detonaciones aparentemente de arma de fuego y al corroborar esto en su vivienda, en la fachada, ve que tenía unos impactos en la reja y paredón ".

Esto motivó la concurrencia de efectivos de la Comisaría 52, quienes al arribar ubicaron una vaina servida calibre 9 milímetros en el asfalto.

A raíz de esto, se convocó también a personal criminalístico y se inició una recolección de indicios e inspección ocular, tareas que finalmente permitieron recoger una sorpresiva cantidad de 44 vainas servidas, cuatro plomos deformados y constatar los impactos tanto en la reja como en el paredón de un vecino. "Con la suerte que no tuvimos personas lesionadas en ese lugar", añadió Catalán.

incendio aguantadero centenario

Sin embargo, el conflicto no finalizó allí. Es que una vez que los efectivos juntaron sus cosas y se retiraron, pero alrededor de las 4:30 se desató un nuevo caos.

"Ya pasadas las 04:30 aproximadamente, requieren presencia policial lindante a la casa del señor este damnificado y donde se estaba incendiando una casa que, como le decimos nosotros, es tipo aguantadero. Transitan gente, es un lugar donde aparentemente consumen, hay gente en situación de calle", señaló el jefe policial. Otros trascendidos también señalaban a la vivienda en cuestión como un kiosco narco.

Bomberos voluntarios fueron alertados y una dotación acudió al lugar y al intervenir nuevamente se produjeron detonaciones, por lo que fue de mucha importancia la presencia policial para asegurar la zona y permitir trabajar a los bomberos. En medio de esas tareas, se logró demorar a un joven.

incendio aguantadero centenario (1)

El jefe de bomberos, Patricio Álvarez, informó que se encontraron con un fuerte olor a combustible y que fue dificultoso el ingreso por una puerta de hierro que tuvo que ser derribada con herramientas hidráulicas. El domicilio tenía conexiones ilegales de gas y luz.

Una vez que pudieron extinguir el fuego realizaron una ventilación forzada para la salida de humo y gases de los tres ambientes afectados. Las viviendas lindantes no sufrieron daños.

"Conforme el trabajo que hizo Bomberos, aparentemente habían arrojado una bomba molotov en ese lugar", detalló Catalán.

Resultados de la noche

Mientras los bomberos luchaban por extinguir las llamas, personal policial logró demorar a un joven de 20 años que sería uno de los que intentó agredir al personal del cuartel. Catalán indicó que es "conocido del ambiente".

Al momento de su demora, se le practicó un palpado preventivo que permitió secuestrar una balanza digital, "con la que se comercializa y pesa la sustancia prohibida", aclaró Catalán, además de unos 77 mil pesos en efectivo.

En cuanto al domicilio que sufrió importantes daños, el jefe policial indicó que ya se dialoga con la Municipalidad de Centenario para limpiarlo y localizar al propietario y posiblemente demolerlo. "Exactamente eso es lo que se está buscando porque es un punto bastante concurrido de gente que, bueno, la gente debe vivir y queremos trabajar sobre eso como para ya demolerlo y ya dejar liberado el lugar este. Porque este vecino al que le dispararon en el domicilio, aparentemente como viene la investigación, no tendría nada que ver con el hecho este. Aparentemente los disparos eran para la casa esta que quemaron y el vecino quedó en medio de esta disputa", confió.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Por otro lado, informó que alrededor de las 2 hubo otro hecho que terminó con un joven de 20 años lesionado de arma de fuego, aunque es materia de investigación si la agresión está relacionada o no con el tiroteo e incendio. Ocurrió a unas siete cuadras de distancia y el herido está fuera de peligro pero aún bajo observación en el Hospital Castro. Los autores de la agresión estarían identificados.

A raíz de estos hechos, Catalán reconoció que en la localidad se vive "una situación muy compleja".