Neuquén Inteligente: Mariano Gaido viaja a Japón y China para buscar modelos de gestión tecnológica

Buscará conocer sistemas de gestión ambiental, tecnología aplicada a las ciudades y participará de un encuentro del sector energético invitado por Pan American Energy.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , anunció que en los próximos días realizará una gira internacional por Japón y China con una agenda centrada en tecnología urbana, gestión ambiental, además del sector energético .

El anuncio lo realizó durante una entrevista en el streaming LM Neuquén en Vivo , donde detalló que visitará las ciudades de Tokio y Hiroshima en Japón, y luego Shenzhen y Beijing en China.

Gaido explicó que uno de los objetivos del viaje será observar de primera mano cómo funcionan los sistemas de tratamiento de residuos y los centros ambientales en Japón, además de conocer experiencias vinculadas a educación vial y tecnología aplicada a la gestión urbana. “Ahora voy a Japón. A Tokio que tiene 40 millones de habitantes , es una de las ciudades con mayor cantidad de personas".

"Voy a ver todo el tratamiento de residuos, los centros ambientales, cómo trabajan con ese tema. Y toda la educación vial y la tecnología que es impactante”, señaló, respecto de la primera parada de su gira asiática.

Dentro de su agenda también está prevista una visita a Hiroshima. El interés en esa ciudad está vinculado -principalmente- a su proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. “Después voy a Hiroshima, fui invitado y quiero conocer. Me interesa porque es una ciudad que resurgió de una bomba atómica”, afirmó.

La segunda parte de la gira se desarrollará en China. Gaido confirmó que viajará a Shenzhen invitado por la empresa tecnológica Huawei, una de las principales compañías globales del sector. En esa ciudad buscará interiorizarse sobre el desarrollo de las denominadas “ciudades tecnológicas”, donde la digitalización de los servicios urbanos ocupa un lugar central.

“Lo que viene ahora y ya llegó para quedarse son las ciudades tecnológicas. Hay ciudades que a partir de la tecnología prestan servicios”, sostuvo el intendente. En ese sentido, mencionó algunas de las iniciativas que la municipalidad está implementando en Neuquén, como la incorporación de inteligencia artificial en el sistema de semaforización.

“Se termina esto de que vaya un operario o un trabajador municipal a cronometrar los semáforos. Ahora hay una inteligencia artificial que, de acuerdo a la demanda de tránsito, va mejorando la vía verde y regulando el tránsito”, explicó.

La agenda en China también incluirá una escala en Beijing, donde Gaido participará de un encuentro del sector hidrocarburífero invitado por la empresa Pan American Energy (PAE). Según indicó, el objetivo es participar de un espacio de intercambio vinculado al desarrollo energético y a las oportunidades que genera la actividad en la región.

“Lo que pasa con otras ciudades tecnológicas tiene que ver también con lo ambiental y el crecimiento demográfico de la ciudad”, señaló.

Mariano Gaido: "Esta es la verdad del superávit"

En la misma entrevista, Gaido también defendió el modelo de gestión financiera del municipio. “Superávit y ser Estado eficiente es hacer obras esenciales que significan en una ciudad tener las mismas oportunidades y tener servicios esenciales. Y además hacerlo con fondos propios, fondos neuquinos. Esta es la verdad del superávit: hacer, no es superávit tener la cuenta ordenada y no hacer nada”, afirmó.

La gira internacional se enmarca, según explicó el intendente, en la búsqueda de incorporar experiencias de otras ciudades que puedan ser replicadas en Neuquén, en un contexto de crecimiento demográfico y expansión urbana impulsada por la actividad energética.

Boleto universitario y Polo Tecnológico

En materia educativa, Gaido volvió a destacar la implementación del boleto universitario gratuito en el transporte público de la ciudad. Según explicó, se trata de una política que busca facilitar el acceso a la formación superior. “Entendemos que la mejor inversión es acompañar a los estudiantes que estudien, que sean profesionales y que salgan a tener una oportunidad”, señaló.

El intendente también hizo referencia al desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén, al que presentó como una de las apuestas de la ciudad para diversificar su economía. “¿Te acordás cuando nos decían que el polo tecnológico estaba en La Plata, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires? Bueno, los neuquinos otra vez somos ejemplo del país. Acá está el polo tecnológico”, enfatizó.

Neuquén Arena

Otro de los temas abordados fue el proyecto del Neuquén Arena, un estadio multipropósito que se prevé construir mediante inversión privada. Gaido explicó que el municipio ofrecerá la concesión administrativa por varias décadas, con la condición de que la obra se ejecute en un plazo acotado. “Le vamos a dar las condiciones de administración por 25 o 30 años y viene el privado y lo construye. La condición neuquina es que la tenés que hacer en un año”, indicó.