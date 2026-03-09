Mariano Gaido recorrió la obra de asfalto en Villa Ceferino y anticipó la pavimentación de 50 cuadras más

El intendente resaltó que la obra representa una inversión de 700 millones de pesos gracias al superávit y afirmó que Neuquén es un ejemplo para todo el país.

Durante una recorrida por la obra de asfalto en el barrio Villa Ceferino , el intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido , adelantó que el municipio se encuentra en etapa de contratación para ejecutar 50 cuadras más de pavimento para este barrio.

La Municipalidad de Neuquén retomó el cronograma de pavimentación y actualmente ejecuta la estructura de suelo y la colocación de la carpeta asfáltica en las 30 cuadras. Estas intervenciones forman parte del programa Orgullo Neuquino y del Plan de 3.000 cuadras de asfalto que se ejecuta en toda la ciudad.

Gaido resaltó que la obra representa una inversión municipal de 700 millones de pesos gracias al superávit y afirmó que la ciudad de Neuquén es un ejemplo para todo el país. “Los neuquinos somos invencibles porque cuando nos proponemos llevar adelante algo lo logramos. Lo hacemos con fondos propios y eso nos convierte en un ejemplo para Argentina” , expresó.

Además, resaltó que, al igual que en otras intervenciones que se ejecutan en la ciudad, los trabajos se realizan con mano de obra neuquina y a cargo de una empresa local.

Recordó que actualmente se están ejecutando obras de pavimento en los barrios Valentina Sur, Cuenca XV, Confluencia y Parque Industrial. En esta línea, anunció que en los próximos días comenzarán nuevas intervenciones en el barrio Islas Malvinas.

Villa Ceferino

Impacto en Villa Ceferino

Gaido también valoró el impacto que tendrá la obra una vez finalizada para las vecinas y los vecinos de Villa Ceferino. “Las obras de asfalto nunca se detuvieron en la ciudad”, aseguró el jefe comunal, y subrayó que los trabajos se realizan de manera equilibrada en toda la capital neuquina.

La intervención en Villa Ceferino requirió una etapa previa más extensa de lo previsto debido a la necesidad de intervenir y regularizar la infraestructura de servicios antes de avanzar con el pavimento. En ese sentido, los trabajos incluyeron la adecuación de redes y conexiones domiciliarias para garantizar que las instalaciones queden bajo norma antes de colocar la carpeta asfáltica.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó: “En Villa Ceferino terminamos con todo lo que es la adecuación de los servicios, que eso nos llevó un poco más de tiempo de lo previsto porque, bueno, las dificultades del terreno propias del lugar, propias de Villa Ceferino, hicieron que sobre todo lo que fue red de gas y red de cloacas tuviera un trabajo mayor del que teníamos pensado”.

Villa Ceferino

Servicios en Villa Ceferino

Detalló que “varios vecinos tenían servicios, en algún caso, que no estaban exactamente bajo norma, es decir que su profundidad no era la suficiente como para completar arriba lo que son las estructuras de suelo y luego la carpeta. Así que hubo que trabajar no solo en conexiones domiciliarias sino en profundizar servicios de agua, servicios de cloaca y sobre todo tuvimos que hacer un trabajo importante en lo que fue la red de gas”.

Debido a esa situación, el municipio reorganizó el esquema de obra y contrató una empresa especializada para intervenir la red de gas, una tarea que no forma parte de los contratos habituales de pavimentación.

“Nos demoró lo que fue el pavimento. Nosotros comenzamos con un plan para poder pavimentar en el sector, tuvimos que detenernos porque nos encontramos con esta realidad y ese contrato se paralizó. Contratamos simultáneamente, por otro lado, una empresa especializada para poder hacer la modificación de la red de gas, que no la puede hacer cualquiera, digamos, no está normalmente dentro de cualquiera de los contratos”, indicó la funcionaria.

Una vez finalizada la adecuación de los servicios, la obra retomó su ritmo normal y actualmente se ejecuta la preparación de suelo y la colocación de la carpeta asfáltica en distintas cuadras del barrio.

Bruno confirmó que el pavimento ya comenzó en parte del sector y que el cronograma prevé completar los trabajos en aproximadamente 45 días.

La funcionaria explicó además que el avance de la obra se monitorea permanentemente para asegurar la calidad de los trabajos, especialmente después de lluvias que puedan afectar el comportamiento del suelo.

“Hoy teníamos previsto tirar la carpeta. Vamos a esperar un poquito más a ver cómo se comportó el suelo después de la tormenta de anoche, pero si no se correrá un par de días”.

“Villa Ceferino después de algunos meses, realmente va a tener no solamente la carpeta asfáltica sino los servicios adecuados en norma, bajo regla y con todos los servicios domiciliarios”, señaló Bruno.