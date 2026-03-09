Turbiedad en el agua: el EPAS recomendó no consumir desde la red en algunos barrios de Neuquén

Tras las intensas tormentas registradas en las últimas horas, el río Limay presenta niveles de turbidez superiores a lo normal.

Tras las tormentas de las últimas horas, el agua presenta turbiedad en las tomas del Limay.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que algunos barrios de la ciudad de Neuquén están experimentando turbiedad en el agua debido a las recientes lluvias y tormentas que afectaron a la región durante las últimas 48 horas.

La situación se registra particularmente en los sectores que se abastecen desde los bombeos ubicados sobre el río Limay, donde se detectaron niveles de turbidez superiores a los parámetros normales producto del arrastre de sedimentos generado por el temporal.

Desde el organismo explicaron que el resto de la ciudad, cerca del 80% del sistema de abastecimiento, no presenta inconvenientes ya que el suministro proviene del lago Mari Menuco, que no se vio afectado por las precipitaciones.

Qué pasa con el agua en los barrios afectados

El gerente de Producción de Agua Potable del EPAS, el ingeniero Luciano Bautista, explicó que el fenómeno está vinculado directamente con las tormentas que impactaron en la cuenca del Limay. “Producto de las tormentas registradas en la costa del Limay, nos encontramos con una situación temporal de elevada turbidez en bombeos de la costa: Río Grande, Anaya, Ramal Refuerzo Leguizamón y Balsa Las Perlas”, detalló.

En este contexto, el agua puede presentar una coloración diferente debido a la presencia de material en suspensión.

Según indicaron desde el organismo, el agua que actualmente se produce es apta para saneamiento, lavado e higiene personal, aunque se recomendó a la población evitar su consumo de forma preventiva mientras persista la turbiedad.

Refuerzan controles y tratamiento del agua

Bautista indicó que se intensificaron los trabajos operativos para garantizar la calidad del servicio: “Se está trabajando con el equipo operativo para permitir el retrolavado continuo de filtros y garantizar la calidad a toda la ciudad de Neuquén, específicamente en estos sectores”.

“En distintos sectores se está reforzando y aumentando la dosificación de hipoclorito de sodio para garantizar la bacteriología del actual servicio de provisión de agua potable”, agregó el funcionario.

Qué barrios pueden verse afectados

Los sectores abastecidos desde el Limay representan entre el 15 y el 20% del sistema de provisión de agua de la ciudad. La zona afectada comprende parte de los barrios ubicados al sur de Neuquén, desde la Ruta 22 hacia el río, además de algunos sectores del centro.

Debido a la alta turbidez, también podrían registrarse episodios de baja presión, ya que la capacidad de potabilización del sistema se reduce cuando aumenta la cantidad de sedimentos en el agua.

Desde el EPAS informaron que se están realizando purgas en las redes para acelerar la normalización del servicio, aunque aclararon que los tiempos dependen de la evolución de las condiciones climáticas.

“Esperamos que en las próximas horas pueda resolverse y recuperar la calidad y cantidad del servicio”, indicó Bautista.

Ante cualquier consulta o reclamo, el organismo recordó que se encuentra habilitado el Centro de Atención al Usuario, al 0800-222-4827, donde también se informará cuándo el servicio quede completamente normalizado.