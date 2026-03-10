Cinco allanamientos por amenazas con arma: dieron con un kiosco narco y hay un detenido

El detenido sería uno de los principales sindicados por las amenazas, en cuyo domicilio también se halló una importante cantidad de droga.

Un importante operativo policial por una denuncia de amenazas agravadas sacudió a Valentina Sur este martes por la mañana y finalizó con importantes secuestros, que incluyeron cartuchería, un arma de fuego y más de medio kilo de cocaína. Hay un joven de 18 años detenido.

El comisario Rubén Pinchulef, coordinador operativo de la Direccion Seguridad Confluencia, informó a LM Neuquén que se realizaron un total de cinco allanamientos este martes, los cuales se concretaron de manera simultánea desde temprano y finalizaron pasadas las 13.

"Se realizaron en cinco viviendas distintas de Valentina Sur y participó personal de distintas oficinas de investigaciones que colaboraron con el trabajo: de Comisaría Primera, 18, 16, Séptima y 46, todas las del suroeste. También colaboró en las diligencias personal de Metropolitana y la irrupción la hizo personal de UESPO", detalló en diálogo con este medio.

allanamientos valentina sur (2)

Indicó respecto de lo que motivó estos allanamientos que la raíz fue una denuncia recibida hace unas dos semanas en Comisaría 44, en la que se sindicó a dos personas por un hecho de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Así, se llevaron adelante las tareas pertinentes para identificar a los autores de las mismas y sus lugares de pernocte, y de tal manera se identificaron cinco lugares de interés.

En cuatro de las viviendas se produjeron resultados positivos; es decir, hallazgos de interés, que incluyeron el secuestro de: tres plantas de marihuana de más de un metro de altura, un arma de fuego tipo revólver, numerosa cartuchería de distintos calibres, una motocicleta Honda Wave color negro sin dominio y con número de motor y cuadro adulterado, una motocicleta Suzuki 100cc. sin chapa patente colocada de color gris y una motocicleta Royal Enfield de 450cc. sin chapa patente colocada de color beige, entre otros elementos de interés. Al menos uno de los rodados tenía un pedido de secuestro por robo. Además, se estima que los autores de las amenazas se movilizaban en una de esas motos al cometer el hecho.

allanamientos valentina sur

También se halló un cargador de arma de fuego calibre 22 mm, vainas servidas, un pan de más de 500 gramos de cocaína sin fraccionar, más paquetes con la misma sustancia en polvo y más de 60 envoltorios que contenían la misma sustancia ya dosificada. Finalmente, se secuestraron también balanzas de precisión, dos inhibidores de alarma, y unos 370 mil pesos en efectivo.

Para el secuestro de estos últimos elementos se convocó a personal de la Dirección Antinarcóticos, que se encargó de los análisis orientativos, pesaje e incautación según cadena de custodia.

allanamientos valentina sur (3)

De los principales sindicados por las amenazas que dieron origen a la investigación, solo uno de ellos fue demorado y quedó detenido en las últimas horas por orden de la Fiscalía de Narcocriminalidad, dado que además de ser uno de los principales investigados, fue en su domicilio donde se halló la cocaína y demás elementos que servirían como prueba de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sobre esta persona, Pinchulef confió que es un joven de apenas 18 años, quien cuenta con causas previas de cuando era adolescente.

Quien sería su cómplice solo fue notificado de la investigación, al igual que las demás personas identificadas en el resto de los domicilios.