Alerta por actividad del volcán Villarrica en Chile: detectaron un lago de lava

Después de un año, monitoreos detectaron un incremento térmico en el macizo de La Araucanía, cercano a la provincia de Neuquén. Qué advierten las autoridades.

En las últimas horas se registró un aumento en la temperatura y en la actividad del volcán Villarrica, en la región de La Araucanía en Chile . Fue detectado recientemente por las autoridades, marcando el primer cambio relevante en cerca de un año.

El fenómeno fue identificado mediante monitoreo satelital , lo que motivó un sobrevuelo de especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para evaluar la situación en terreno.

El protocolo constató que el lago de lava del cráter del volcán se volvió visible nuevamente, con niveles superiores a los observados en los últimos meses. Este comportamiento no se registraba desde febrero de 2025 , cuando el volcán, considerado el más activo de Sudamérica, mostraba una menor actividad superficial.

volcan villarrica alerta naranja (1).jpg El volcán Villarrica aumentó su actividad en la última semana.

Pese al aumento en los parámetros, las autoridades indicaron que el escenario se mantiene dentro de niveles considerados normales para este macizo volcánico, caracterizado por ser de "conducto abierto", lo que implica una actividad constante.

Según indicó a CNN Chile, el geofísico Cristian Farías explicó que "esto no indica que el volcán vaya a entrar en erupción pronto", sino que retorna a su estado habitual.

Desde Sernageomin mantienen el monitoreo permanente del Villarrica y advierten que, aunque la actividad actual está dentro de los rangos esperados, las condiciones de un volcán activo pueden cambiar, por lo que se continuará con la vigilancia técnica del macizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sernageomincl/status/2030385110315385211?s=20&partner=&hide_thread=false #VolcánVillarrica: Sobrevuelo realizado ayer por #Sernageomin confirmó la presencia de material fundido (lava) expuesto en la profundidad del cráter. Pese a este cambio visual, el sistema se mantiene estable, por lo que la Alerta Técnica continúa en VERDE. pic.twitter.com/nZmQ6iZLX6 — Sernageomin (@sernageomincl) March 7, 2026

Tras un sobrevuelo de inspección, los expertos confirmaron el resurgimiento del lago de lava en el interior del cráter, un fenómeno característico de este volcán del sur de Chile.

De acuerdo con los reportes técnicos, el nivel del magma se encuentra más visible que en meses anteriores, acompañado de desgasificación constante.

Ante una posible erupción del volcán: ¿Podría afectar a Neuquén?

Ya en 2024 hubo una situación similar, cuando se registraron dos pulsos eruptivos con expulsión de cenizas. En aquel entonces, el "material volcánico sólido" alcanzó una distancia aproximada de 500 metros en torno al cráter.

Fueron las cámaras de monitoreo volcánico instaladas en las inmediaciones del Volcán Villarrica del OVDAS (Observatorio Volcánico de los Andes del Sur) perteneciente al SERNAGEOMIN (Servicio Nacional Geológia y Mineria de Chile) las que registraron una explosión con emisión de material particulado y balísticos incandescentes, que cubrieron las laderas del volcán.

La extensión de estos alcanzó aproximadamente una distancia de 500 metros alrededor del cráter, con una altura de columna de gases y cenizas que superó los 600 metros sobre el nivel desde la cima.

Es importante saber que el volcán Villarrica se encuentra enteramente en territorio chileno a 40 kilómetros del limite provincial y a 50 kilómetros de la localidad neuquina más cercana que es Junín de los Andes. Cualquier posibilidad de afectación por productos cercanos o sismicidad, no afectaría territorio argentino.

Cómo es el Volcán Villarrica

El Villarrica es uno de los volcanes con más erupciones registradas en Sudamérica. Se encuentra entre los lagos Villarrica, al sureste, y Calafquén, al noreste. Su forma cónica lo hace fácilmente reconocible desde lejos. Es un estratovolcán situado al extremo occidental de una cadena volcánica notable que se extiende en dirección noroeste-sureste, alineando los volcanes Villarrica, Quetrupillán y Lanín.

volcan villarica archivo -VALIDA 1200- ANB

Desde 1558, el Villarrica registró al menos 49 erupciones, mayormente efusivas. La erupción más notable del siglo XX tuvo lugar en 1948, con pequeños flujos piroclásticos que afectaron el flanco occidental. La erupción más reciente fue en 2015 y provocó avalanchas.