PJ neuquino: la situación actual del "Turco" Asaad para la interna del domingo

El presidente de la Junta Electoral, Ernesto Lagos, aseguró que siguen en carrera las dos listas pese al fallo de expulsiones a los peronistas de Neuqunizate.

El presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Neuquén , Ernesto Lagos , aseguró que, hasta el momento, continúan en carrera dos listas para competir por la conducción provincial del partido en las internas previstas para este domingo15 de marzo.

Afirmó que no existe ninguna resolución judicial que impida la participación del intendente de Vista Alegre , José Asaad , pese al fallo de la Cámara Nacional Electoral que respalda una centena de expulsiones de afiliados peronistas , que en las últimas elecciones de 2023 fueron por otros espacios, por fuera del Partido Justicialista de Neuquén.

Es decir, hay un fallo de segubda insteancia que ordena desafiliar a peronistas que fueron candidatos por otros partidos, pero aún la jueza electoral Carolina Pandolfi no resolvió si aplicará esa medida antes del domingo, después o nunca.

Lista Peronismo Territorial José Asaad La boleta de Peronismo Territorial. Hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral y un listadeo de expulsados del PJ, pero aún no se aplica, según la Junta Eelctoral.

“Hasta el momento está todo según la oficialización. Hay dos listas que compiten por la categoría de todos los cargos provinciales y vocales”, explicó Lagos en declaraciones a RTN.

Interna en el PJ neuquino: las listas pese a la polémica

El dirigente detalló que las listas en competencia son la Lista N°10 que postula a Juan Domingo “Chule" Linares, exintendnete de Junín de los Andes por el espacio Peronismo para la Victoria y aliado al sector de Oscar Parrilli, y la Lista N°17, encabezada por Asaad, intendente de Vista Alegre, quien asumió la intendencia por Comunidad-Frente Grande, dentro del Frente Neuqunizate de 2023.

“Hasta el momento están en carrera la lista número diez que postula a este Domingo Linares, compañero de Junín de los Andes conocido como el Chulé, y después la lista diecisiete que encabeza el intendente de Vista Alegre, el compañero el turco Asaad”, indicó.

Consultado sobre la situación del jefe comunal, cuya candidatura quedó en el centro de la polémica tras un fallo de la CNE, vinculados a su afiliación partidaria, Lagos sostuvo que la Junta Electoral lo considera habilitado. Vale recordar que la junta electoral en este caso, es un óagano adminitrativo del PJ, y está compuesto por Lago, Osvaldo Arancibia (sector de Javier Bertoldi) y Daniela Fiorini (del espacio del diputado provincial Darío "Pampa" Peralta).

“José Asaad hasta el momento para la junta electoral es un miembro que está habilitado para elegir y ser elegido”, afirmó.

El titular del organismo ademinitrativo explicó que el cronograma electoral se rige por plazos ya cumplidos y que el padrón partidario quedó firme.

Despacho CNE 15000003-1975_5_CA002 - FALLO-1 El extenso fallo de la Cámara Nacional Electoral con los argumentos para las expulsiones de los peronistas que participaron en 2023 como candidatos de otras listas, algo que prohíbe la Carta Orgánica del PJ neuquino.

“El 20 de enero sale publicado el padrón definitivo, ese padrón no fue cuestionado. Por lo tanto para la junta electoral todos los que están ahí adentro, todos los afiliados, compañeros y compañeras que están en ese padrón, están habilitados para votar y según nuestra carta orgánica pueden elegir y ser elegidos”, señaló.

"Medios y operaciones de prensa"

Lagos sostuvo que existen versiones mediáticas, y operaciones de prensa, pero lo cierto es que el fallo de la CNE existe.

“Hasta tanto no haya ninguna manda judicial en contrario, todo lo que existe corresponde a través de los medios y de las operaciones de prensa. La realidad concreta es que hoy no hay ninguna manda judicial, ninguna resolución de la justicia que a Asaad le impida participar de la elección”, sostuvo.

Pese a los dicho de Lagos, la presidenta del Partido Justicialista de Neuquén, María Elena Palladino, le envió una nota a el mismo para que tome una decisión sobre la resoliución de la Justicia Electoral Nacional. La nota no fue contestada.

PJ interna nota junta electoral

Durante la entrevista, Lagos también cuestionó las denuncias cruzadas y el clima de confrontación interna que rodeó el proceso electoral del PJ neuquino.

“No es tan normal este proceso, pero eso ya es parte de algunos compañeros o compañeras que deciden dar la disputa en el terreno mediático”, expresó.

Votan peronistas en 36 localidades

Incluso habló de operaciones y noticias falsas en medio de la interna partidaria. “Hay compañeros frustrados en la política que no pueden dar la cara para la participación y lo hacen a través de portales inventados o inventan noticias que nada tienen que ver con la realidad”, dijo.

Según informó Lagos, 20.004 afiliados están habilitados para votar en los comicios internos. La elección se realizará el domingo 15 de marzo, de 8 a 18, en 36 localidades de la provincia, donde el PJ tiene representación.

“Están habilitados veinte mil cuatro afiliados. Los comicios se van a desarrollar este próximo domingo de ocho a dieciocho en treinta y seis localidades”, precisó.

Además de la conducción provincial, también se elegirán congresales y autoridades partidarias en distintos distritos, con participación de agrupaciones locales en ciudades como Plaza Huincul, Cutral Co, Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.