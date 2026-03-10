Gaido anunció un nuevo convenio con la UNCo y puso en marcha el boleto estudiantil gratuito

Gaido destacó que la UNCo es fundamental para la ciudad de Neuquén, porque la universidad pública es la esencia y el corazón de Neuquén.

El intendente Mariano Gaido anunció la firma de un nuevo convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para la ejecución de obras de accesibilidad, mejoras en el comedor universitario y trabajos de iluminación, que serán financiados con fondos municipales.

“La UNCo es fundamental para la ciudad de Neuquén, por lo cual estamos obligados a acompañar y participar, porque la universidad pública es la esencia y el corazón de nuestra ciudad”, sostuvo Gaido.

No es la primera vez que la Municipalidad de Neuquén colabora con la UNCo. Desde la asunción del intendente, hace seis años, se consolidó una estrecha cooperación entre ambas instituciones, centrada en el apoyo económico para el pago de servicios, obras de infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico.

Además, se han firmado distintos convenios de cooperación mutua con el objetivo de vincular el conocimiento académico con las políticas públicas municipales.

El anuncio del nuevo acuerdo se realizó esta mañana durante el acto de puesta en marcha del Boleto Universitario Gratuito en la Casa de Altos Estudios.

La Municipalidad de Neuquén comenzó con la entrega de las tarjetas del Boleto Estudiantil Neuquino destinadas a estudiantes universitarios y terciarios, una política pública que busca facilitar el acceso al transporte para quienes cursan estudios superiores en la ciudad. La iniciativa forma parte de un programa más amplio de acompañamiento a jóvenes que incluye distintos beneficios educativos.

La entrega se inició esta semana en la Universidad Nacional del Comahue, donde el intendente y la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, encabezaron el acto de distribución de las primeras tarjetas. La inscripción para acceder al beneficio comenzó el pasado 2 de marzo y, según informaron desde el municipio, ya se registraron alrededor de 5.500 estudiantes de universidades e institutos terciarios.

El beneficio consiste en una tarjeta que incluye alrededor de 50 boletos mensuales para el transporte público, lo que representa un aporte económico significativo para quienes deben trasladarse diariamente a sus lugares de estudio. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el monto que cubre el programa ronda los 220.000 pesos mensuales por estudiante en concepto de movilidad.

Pasqualini explicó que la decisión de iniciar la entrega en la Universidad Nacional del Comahue responde a que más de la mitad de los beneficiarios del programa estudian en esa institución. Por ese motivo, se priorizó ese espacio para facilitar el acceso de una gran cantidad de estudiantes.

Durante los próximos días, la distribución continuará en diferentes instituciones educativas privadas que también concentran un número importante de alumnos, como los institutos IFES y Séneca.

Además, quienes ya hayan realizado el trámite también podrán retirar la tarjeta en otros puntos habilitados por el municipio. Entre ellos se encuentran la terminal de ómnibus (ETON), las oficinas municipales de Avenida Olascoaga 145 y la Municipalidad del Oeste.

Las autoridades recordaron que quienes aún no realizaron la inscripción todavía pueden hacerlo. El trámite permanecerá abierto durante todo el mes de marzo e incluso durante los primeros días de abril, debido a que el calendario académico no es igual en todas las instituciones.

Esto incluye tanto a universidades públicas como privadas, así como también a los diferentes institutos terciarios de la ciudad.

El proceso de inscripción se realiza de manera digital a través de la plataforma Muni express. Una vez completado el formulario, los estudiantes solo deben retirar la tarjeta en alguno de los puntos de entrega.

En caso de presentar inconvenientes con el sistema online, el trámite también puede completarse de manera presencial en dependencias municipales.

Requisitos para acceder al beneficio

Para obtener el Boleto Estudiantil Neuquino, los estudiantes deben cumplir con algunos requisitos básicos. El principal es presentar el certificado de alumno regular emitido por la institución educativa en la que cursan sus estudios.

Además, es necesario acreditar domicilio en la ciudad de Neuquén, ya que el programa está destinado específicamente a residentes de la capital provincial.

Desde el municipio destacaron que el trámite es sencillo y rápido, por lo que buscan facilitar el acceso al beneficio a la mayor cantidad posible de estudiantes.