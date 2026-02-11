Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito en Neuquén: inscripción online, tarjeta nueva y vacunas obligatorias

La Municipalidad de Neuquén abrió la inscripción online para acceder al beneficio y desde el 18 de febrero entregará la nueva tarjeta.

El boleto estudiantil gratuito entrará en vigencia el 25 de febrero, cuando comiencen las clases.

El boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Neuquén incorporó cambios en su sistema de gestión y ahora c ontará con una tarjeta específica del beneficio, distinta de la SUBE , utilizada hasta el ciclo lectivo 2025. Desde el municipio destacaron que el proceso de inscripción es sencillo y se realiza de manera online, aunque remarcaron la importancia de cumplir con los requisitos, entre ellos el calendario de vacunación obligatorio , sin el cual no se podrá acceder al pase sin costo.

Desde el anuncio realizado el pasado 2 de febrero, ya son 12.000 personas inscriptas para acceder o renovar el beneficio, aunque las autoridades advirtieron que todavía resta una gran cantidad de estudiantes y familias que deben completar el trámite.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, en diálogo con LU5 , explicó que la inscripción está habilitada a través de la plataforma Muni Express , donde pueden registrarse tanto quienes solicitan el boleto por primera vez como quienes deben renovarlo.

A partir del 18 de febrero comenzará la entrega de la tarjeta del boleto estudiantil neuquino para quienes hayan completado el trámite y recibido el correo de confirmación. En tanto, desde el 19 de febrero podrán retirar el kit escolar aquellas familias que ya cuenten con la tarjeta, requisito indispensable para acceder a este beneficio adicional.

Entrega de kits escolares -AC (15).jpg Anahi Cárdena

El boleto estudiantil gratuito comenzará a regir desde el 25 de febrero, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Desde el municipio aclararon que el beneficio solo funcionará con la tarjeta específica del boleto estudiantil neuquino, y no con la SUBE, que seguirá cobrando el pasaje normal.

Las tarjetas podrán retirarse en cuatro puntos habilitados por el municipio:

Municipalidad del Oeste (Godoy y Novella).

Terminal de Ómnibus (ETON).

Garita SUBE del Parque Central.

SAF del barrio Confluencia.

Entrega de kits escolares -AC (20).jpg Anahi Cárdena

Requisitos para acceder al beneficio

Para iniciar la inscripción por primera vez, los estudiantes deben cargar en la plataforma:

Foto del DNI (frente y dorso).

Certificado de alumno regular (sirve el del año anterior).

Comprobante del calendario de vacunación al día.

En el caso de quienes renuevan el beneficio, el sistema ya cuenta con los datos registrados y el trámite se simplifica, quedando habilitados automáticamente tras la verificación del DNI.

Además, los estudiantes deben elegir en qué delegación municipal retirarán la tarjeta una vez confirmada la inscripción.

boleto estudiantil gratuito Pasqualini

Calendario de vacunación: un requisito clave

Uno de los puntos que generó mayor consulta en los últimos días es el requisito del calendario de vacunación. Desde el municipio aclararon que se trata de las vacunas obligatorias del Calendario Nacional de Vacunación y que no incluye dosis contra COVID-19 ni gripe.

El comprobante puede obtenerse a través de las plataformas digitales Mi Argentina o Andes, o bien mediante un escaneo de la libreta de vacunación, que también es válida para verificar las dosis aplicadas.

La funcionaria explicó que el convenio con el área de Salud establece que quienes no tengan el calendario de vacunación completo no podrán acceder al boleto gratuito y deberán pagar el pasaje como cualquier otro usuario. Sin embargo, aclaró que no se trata de una obligación de vacunarse, sino de un requisito para acceder al beneficio.

vacunas 1.jpg

Certificado de alumno regular y niveles alcanzados

El certificado de alumno regular del año anterior es válido para todos los niveles: primario, secundario, terciario y universitario. En el caso de primer grado, sirve el certificado emitido por el jardín de infantes, mientras que para primer año de secundaria también se acepta el certificado de séptimo grado.

Para los estudiantes terciarios y universitarios, la inscripción se abrirá a partir del 2 de marzo, coincidiendo con el inicio de clases en esos niveles educativos.

Plazos y entrega del kit escolar

Aunque la inscripción se puede realizar hasta fines de marzo, el municipio recomienda completar el trámite antes del 17 de febrero para quienes deseen retirar el kit escolar desde el 19 del corriente mes.

Este año se prevé la entrega de unos 25.000 kits escolares, destinados a estudiantes de jardín, primaria, secundaria y escuelas técnicas, incluyendo un operativo especial para alumnos de la EPEA.

Entrega de kits escolares -AC (16).jpg Anahi Cárdena

Los kits se entregarán en puntos distintos a los de retiro de tarjetas, específicamente en la sala de elaboración cercana al Hospital Heller y en el Museo Nacional de Bellas Artes, como ocurre en ediciones anteriores.

Desde la Municipalidad de Neuquén destacaron que el operativo de inscripción, entrega de tarjetas y distribución de kits escolares forma parte de una política de acompañamiento a las familias en el inicio del ciclo lectivo. También remarcaron que la anticipación en el trámite permitirá ordenar la logística y evitar aglomeraciones en los puntos de entrega.

El municipio reiteró la invitación a completar la inscripción durante esta semana para garantizar el acceso al boleto gratuito y al kit escolar, y recordó que el calendario de vacunación al día es un requisito indispensable para acceder al beneficio.