Escándalo en Pasapalabra España: acusan de fraudulento el triunfo millonario de una argentina

Tras la victoria de Rosa Rodríguez, oriunda de Quilmes, usuarios en redes sociales pusieron en duda la respuesta final que le permitió completar el rosco y ganar el premio.

La consagración de la argentina Rosa Rodríguez en Pasapalabra España , donde se llevó más de 2,7 millones de euros , desató una fuerte polémica. En redes sociales, usuarios comenzaron a cuestionar la validez de la respuesta con la letra “M” que le permitió cerrar el rosco y quedarse con el premio mayor, lo que derivó en acusaciones de “fraude” contra el programa emitido por Antena 3.

La polémica se desató a partir de una pregunta puntual : “¿Apellido del jugador de fútbol americano nombrado MVP de la NFL por la agencia AP en 1968?”. La participante respondió “Morel”, y el jurado dio por válida la respuesta en el momento. Sin embargo, el nombre correcto del deportista es Earl Morrall , una diferencia que, aunque mínima en apariencia, abrió un fuerte debate en redes y entre los seguidores del programa.

La clave del asunto reside en que, si bien " Morel " y " Morrall " poseen una fonética casi idéntica al oído hispano, representan linajes totalmente distintos. Esta distinción fue omitida por la producción, pero no por la audiencia, que rápidamente señaló múltiples precedentes donde otros jugadores fueron eliminados por fallas insignificantes que aquí se decidieron ignorar .

La defensa del programa se basó en que, cuando la dicción del concursante guarda similitud con la escritura oficial o existen variantes registradas en fuentes de consulta, la respuesta puede darse por buena. Sin embargo, los críticos contraatacaron subrayando que "Morel" es una denominación de origen francés muy difundida, totalmente ajena al apellido anglosajón del jugador en cuestión.

Bajo esta premisa, el público no tardó en traer a colación diversos momentos históricos del ciclo donde un carácter mal ubicado o una sutil confusión en una letra bastaron para anular el sueño de otros participantes, evidenciando lo que consideran una falta de coherencia en el criterio aplicado.

Las críticas en las redes sociales

Con el paso de las jornadas, la indignación en las plataformas digitales no hizo más que crecer, transformando el incidente en un tema viral. Buena parte de los usuarios subrayó que el interrogante poseía una complejidad excesiva para alguien que no fuera especialista en historia deportiva, perfil que la concursante claramente no cumplía.

Asimismo, se señaló la existencia de una supuesta "doble vara" para favorecer a la argentina. Los espectadores criticaron que la laxitud reglamentaria otorgada a Rosa chocaba frontalmente con la rigidez aplicada a otros competidores en el pasado, especialmente cuando el bote acumulado alcanzaba cifras astronómicas.

Las reacciones fueron implacables: "Qué poco disimulado. Se nota que le chivaron la respuesta", "Vaya tongazo de 'Pasapalabra', ha dicho claramente Morel", "No me creo nada", "Nadie se cree que supiera ese apellido", "Llevo viendo Pasapalabra desde que empezó hace muchos años, se ha aceptado una pronunciación errónea, ni un acento donde no corresponda" y "Ha sido un tongo de manual" fueron algunas de las lapidarias opiniones vertidas en la red.

Incluso hubo espacio para cuestionar la actitud de la ganadora respecto a la presión fiscal sobre su premio. Ante la quita de una gran tajada por parte del Estado, Rosa había declarado tras su victoria: "No me importa que una parte se lo lleve Hacienda; es mi forma de compensar todo lo que me dan los servicios públicos".

Para intentar aplacar los rumores de fraude, el presentador del formato decidió dar la cara. Roberto Leal, en una intervención para la misma cadena, defendió la transparencia del proceso afirmando: "No se puede dudar, la pronunciación es perfecta. Es un apellido cuya pronunciación en inglés es esa". Para zanjar la cuestión, el conductor recordó la formación académica de la participante: "Aparte, Rosa es filóloga inglesa y mejor que ella no lo sabe nadie. Ahí no hay dudas".