Alerta: cerraron un paso internacional y varias rutas de Neuquén por los fuertes vientos y la lluvia

Las alertas naranja y amarilla rigen en toda la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Varias rutas de la región se encuentran afectadas por el viento y la lluvia.

El pronóstico anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes, que anunciaba las alertas naranja por fuertes vientos y amarilla por lluvias para toda la provincia, ya comenzó a cumplirse. Ante este escenario, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Ministerio de Seguridad de Neuquén declaró el estado de Alerta Meteorológica.

La disposición de provincia estableció la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas que rigen en el territorio provincial. La medida alcanza a campings, actividades deportivas, recreativas y eventos de concurrencia masiva, mientras persistan las condiciones de riesgo.

De acuerdo con el SMN, los fuertes vientos que ya se registran vendrán acompañados por ráfagas intensas que podrían alcanzar y superar los 90 a 100 kilómetros por hora. Además de precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano.

Asimismo, las condiciones meteorológicas obligaron el cierre del Paso Internacional Pino Hachado dispuesto por Vialidad Nacional. Según se informó, desde las 18.15 el tramo se encuentra intransitable y permanecerá así hasta nuevo aviso. Entre los principales motivos, se encuentran la calzada mojada por la presencia de lluvia, la visibilidad reducida y las fuertes ráfagas de viento.

Paso Internacional Pino Hachado.jpg

¿Cuál es el estado de las rutas en la provincia?

Ante las condiciones meteorológicas, desde Vialidad solicitaron a toda la población transitar con extrema precaución en las rutas nacionales de la provincia de Neuquén. Además, recomendaron evitar circular salvo casos de necesidad o urgencia y mantenerse informado por canales oficiales.

En un comunicado, informaron que registra polvo en suspensión y fuertes ráfagas de viento, con velocidades que oscilan entre los 80 y 100 km/h, lo que reduce la visibilidad y complica la conducción. Los sectores más comprometidos por el viento son la Ruta Nacional 237, en el tramo Arroyito–Collón Curá–empalme con la RN 40; la Ruta Nacional 40, entre Zapala, Las Lajas, Chos Malal y Barrancas; y la Ruta Nacional 22, desde Neuquén y alrededores hacia Arroyito y Zapala.

En la zona cordillerana, en tanto, se reportan lluvias de variada intensidad y la posibilidad de neviscas en cotas altas, especialmente sobre la RN 40 Sur, entre Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, además de la RN 231, desde el empalme con la RN 40 hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré.

viento zapala generica ruta 22

Recomendaciones para afrontar los fuertes vientos

Ante este panorama, los diferentes organismos recordaron una serie de recomendaciones para no sufrir percances ni accidentes.

Medidas de seguridad: