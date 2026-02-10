Reforma laboral: ¿A qué hora cerrarán este miércoles los bancos en Neuquén?

Entidades bancarias cerrarán este miércoles sus puertas para adherirse al paro convocado por la CGT en rechazo del proyecto que se debatirá en la Cámara Alta.

La Bancaria de Neuquén se suma a las medidas de fuerza en contra de la reforma laboral.

El gremio de los bancarios se sumará al paro total previsto para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debatirá mañana en el Senado Nacional. Se retirarán de sus lugares de trabajo, y concentrarán a las 13 en la sede de La Bancaria en Neuquén y habrá una movilización a las 15.

De acuerdo a lo que resolvió el Concejo Directivo Nacional del gremio de los bancarios, se estableció que realizarán un paro total de actividades a partir de las 11 de la mañana de este miércoles 11 de febrero sin presencia en los lugares de trabajo.

El secretario General de La Bancaria, Francisco Melo, indicó que aún no se efectuó el relevamiento para confirmar las entidades bancarias que se plegarán a la medida de fuerza. No obstante, sostuvo que se concentraran todos los trabajadores del sector en Brown 243 para movilizar en el marco del tratamiento de la Reforma Laboral.

Francisco Melo Sec. Asoc. Bancaria Neuquén Francisco Melo.

Por qué rechazan el proyecto de Milei

Los bancarios rechazan la Reforma Laboral que se debatirá el miércoles en la Cámara Alta porque entienden que "busca reducir el salario real, debilitar la organización colectiva y eliminar derechos históricos conquistados en el último siglo. Surayaron que más que una “modernización” o avance en la regulación laboral significa un gravísimo retroceso para la vida de todos los trabajadores y trabajadoras.

Rebaja salarial: discrecionalidad en premios y adicionales.

Destacaron que el cambio es que le otorga más poder al empleador, quien podrá eliminar cuando quiera, adicionales, premios, comisiones por venta que, hasta hoy, forman parte del salario permanente.

Cambio de la jornada de trabajo- banco de horas-no pago de horas extras

Este es uno de los mas cuestionados porque se quiere introducir mecanismos como el banco de horas, francos compensatorios y permite jornadas de hasta 12 horas.

Cuestionan que estas modificaciones porque "significa más poder para el empleador, quien podrá modificar “libremente” la cantidad de horas que vas trabajas en el día: hoy trabajas 10 hs., al otro día llegas y te exige que debes quedarte 11 horas, etc; el único límite será el de 12 horas de descanso entre la finalización de una jornada y el comienzo de la otra".