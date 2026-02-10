Fue a la Fiesta de la Confluencia y no se sabe más nada: buscan a un joven de 20 años
Fue visto por última vez el domingo 8 de febrero por la noche antes de partir a Neuquén. Su familia radicó la denuncia y solicita colaboración.
La Policía de Río Negro emitió una búsqueda de paradero para dar con Mathias Gabriel Achar Milciades, un joven de 20 años que se ausentó de su domicilio en General Roca tras viajar a la ciudad de Neuquén para asistir a la Fiesta Nacional de la Confluencia.
Según consta en la denuncia presentada el 10 de febrero, Mathias salió de su casa el domingo 8 de febrero, alrededor de las 20.30, con destino al evento que se desarrolló desde el jueves 5 hasta el domingo 8 en la capital neuquina. El joven se habría trasladado junto a una amiga.
De acuerdo a la información oficial, el último contacto telefónico con su madre se produjo a las 5.08 de la madrugada, luego de lo cual no se volvió a saber de él. Ante esta situación, su madre, Adela Achar Pachigua (37), realizó la denuncia por averiguación de paradero.
La causa quedó en manos de la Comisaría 3ª de General Roca, que interviene en el operativo de búsqueda.
Características y vestimenta
Al momento de ausentarse, Mathias vestía remera negra de mangas cortas, jeans y zapatillas negras, y llevaba consigo una mochila gris con negro. Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y pelo corto.
Desde la Policía solicitaron a la comunidad que ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se comuniquen de manera inmediata con la línea gratuita 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
