Fue a la Fiesta de la Confluencia y no se sabe más nada: buscan a un joven de 20 años

Fue visto por última vez el domingo 8 de febrero por la noche antes de partir a Neuquén. Su familia radicó la denuncia y solicita colaboración.

El joven viajó a la Fiesta de la Confluencia y no volvió a aparecer.

La Policía de Río Negro emitió una búsqueda de paradero para dar con Mathias Gabriel Achar Milciades , un joven de 20 años que se ausentó de su domicilio en General Roca tras viajar a la ciudad de Neuquén para asistir a la Fiesta Nacional de la Confluencia .

Según consta en la denuncia presentada el 10 de febrero , Mathias salió de su casa el domingo 8 de febrero, alrededor de las 20.30 , con destino al evento que se desarrolló desde el jueves 5 hasta el domingo 8 en la capital neuquina. El joven se habría trasladado junto a una amiga.

De acuerdo a la información oficial, el último contacto telefónico con su madre se produjo a las 5.08 de la madrugada , luego de lo cual no se volvió a saber de él. Ante esta situación, su madre, Adela Achar Pachigua (37) , realizó la denuncia por averiguación de paradero.

La causa quedó en manos de la Comisaría 3ª de General Roca, que interviene en el operativo de búsqueda.

Características y vestimenta

Al momento de ausentarse, Mathias vestía remera negra de mangas cortas, jeans y zapatillas negras, y llevaba consigo una mochila gris con negro. Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y pelo corto.

Desde la Policía solicitaron a la comunidad que ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, se comuniquen de manera inmediata con la línea gratuita 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

NOTICIA EN DESARROLLO.-