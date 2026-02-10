Pronóstico del tiempo: sigue la alerta por viento en Neuquén

Emitieron una alerta amarilla para este miércoles. Descenderá levemente la intensidad de las ráfagas en la capital neuquina y algunos sectores de la provincia.

Neuquén continuará bajo alerta por viento en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla para este miércoles en la capital neuquina como así también en algunas zonas del norte y suroeste de la provincia.

Descendió el nivel de la alerta, pasó del naranja al amarillo. Para el organismo nacional el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera puntual.

El pronóstico del SMN para la madrugada del miércoles anticipa que estará nublado con una temperatura de 11 grados centígrados, viento entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas entre 79 y 87 kilómetros por hora. Mientras que por la mañana estará el cielo ventoso con una temperatura de 13 grados y viento fuerte de hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde estará mayormente nublado y la máxima no superará los 22 grados, con un fuerte descenso de la temperatura. Soplará viento de leve con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. Hacia la noche mermará el viento, se espera que sople de forma moderada con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

image

Zonas afectadas por las alertas

La alerta amarilla por viento se extiende no sólo a la Confluencia sino también al Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. También afectará una alerta, pero de lluvia el sudoeste provincial como la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

AIC

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el pasaje de un frente frío provocará lluvias y nevadas en cordillera. También habrá períodos ventosos con ráfagas fuertes en Cordillera, centro provincial de Neuquén, Región Sur rionegrina y costa. Adelantaron que se mantendrán los períodos de viento este miércoles con paulatina disminución hacia el jueves. Habrá un descenso de la temperatura en toda la región. Recién durante el fin de semana y comienzos de la próxima se revertirá y habrá un ascenso de la temperatura.

Para este miércoles la AIC prevé una jornada más templada y ventosa en la región. El cielo estará mayormente cubierto y ventoso con una temperatura máxima de 22 grados durante la tarde, y parcialmente nublado y fresco hacia la noche con 6 grados. Soplará el viento a unos 55 kilómetros por hora y las ráfagas se acercarán a los 77 kilómetros por hora.

Viento (8)

El viento mermará recién durante el jueves. La temperatura mínima será de 14 grados durante la madrugada y la máxima no superará los 25 grados en la tarde. El viento soplará leve durante la madrugada y la mañana, pero por la tarde estará moderado con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la noche el viento estará prácticamente ausente y la temperatura descenderá a los 12 grados.