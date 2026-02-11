Paro y marcha contra la reforma laboral en Neuquén: cómo afectará y los gremios que adhieren

Este miércoles habrá movilización desde las 15 en el centro neuquino. La CGT no llama a paro general, pero hay conflicto con algunos sectores.

La CGT Neuquén convocó a una movilización para este miércoles en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. La conducción cegetista resolvió no avanzar con un paro general, pero sí impulsar una fuerte presencia en la calle.

En Neuquén, será una jornada que no estará libre de conflictos internos, con el sindicalismo combativo, que sí llama a un paro activo y a profundizar un plan de lucha, contra el gobierno de Javier Milei.

Según se informó oficialmente, la concentración principal será a partir de las 13 en el Monumento al General San Martín , en pleno centro de la ciudad de Neuquén, y la movilización comenzará a las 15.

El lineamiento central definido por la CGT Neuquén es movilizar sin paro, dejando libertad de acción a los gremios y a cada trabajador para decidir su nivel de adhesión. Sin embargo, el escenario no será homogéneo.

MIS-Marcha paro (30).JPG Los sectores gremiales que se movilizarán contra la reforma laboral en Neuquén. Maria Isabel sanchez

Reforma laboral: qué pasa con ATE y la administración pública

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, confirmó a LM Neuquén que habrá paro en la administración pública provincial, aunque aclaró que la participación en la marcha queda liberada a cada afiliado. La decisión marca una diferencia con la postura formal de la CGT, pero garantiza impacto en áreas del Estado.

La convocatoria en Neuquén fue resuelta por el triunvirato que conduce actualmente la CGT Regional Neuquén, integrado por Ramón "Colo" Fernández, del sindicato de Comercio, Marina Díaz, de ATSA (Sanidad) y Luis Querci, de UPCN.

Desde ese esquema se bajó el mensaje de priorizar la movilización como gesto político frente al Congreso Nacional, sin afectar de manera generalizada la actividad laboral privada.

MIS-Marcha paro (24).JPG Maria Isabel sanchez

Entre los gremios que acompañarían la marcha -con distintos niveles de participación- se encuentran sindicatos del comercio, sanidad, estatales, energía y servicios, además de organizaciones sociales vinculadas al arco cegetista.

Se espera que los gremios como Camioneros, UTA (Unión Tranviario Automotor), UOCRA (Construcción), entre otros, también movilicen. Además, en la reunión realizada en la sede de la CGT se plegó La Bancaria, Madereros, Afip, Unión Docentes Neuquinos,

También se sumarán los gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con ATEN provincial, Adunc, Apunc, el sindicato de la ex AFIP, UPCN nacional y los Madereros. “Va a ser una movilización convocante sin paro", dijeron.

Los sindicatos y sectores más combativos

En paralelo, el sindicalismo combativo lanzó una convocatoria propia, con un perfil mucho más confrontativo. Desde una conferencia de prensa realizada en las puertas de Casa de Gobierno, sectores como ATEN Plottier, ATEN Capital, agrupaciones docentes, estatales y políticas llamaron a parar con fuerza y avanzar en un plan de lucha para “derrotar la reforma laboral esclavista”.

La agenda de este espacio incluye una volanteada desde las 8 de la mañana en el Puente Carretero, y una movilización desde las 14 horas, que finalizará con un acto frente a Casa de Gobierno.

El secretario adjunto de ATEN Plottier, Norberto Calducci, sostuvo que la jornada llega tras una campaña previa de las seccionales opositoras:

Marcha ATEN Plottier

“El rechazo a la reforma laboral la debemos enfrentar con los métodos históricos de los trabajadores: paro, asambleas y movilización. Esto contrasta con la pasividad y complicidad de la CGT con el gobierno”.

Desde el sector salud, Mary Machado, trabajadora del hospital de Plottier, remarcó que el paro activo busca informar a la comunidad sobre los alcances de la reforma y su impacto tanto en trabajadores privados como públicos y precarizados.

“No confiamos ni un ápice en los traidores de la CGT y los vendidos del Congreso”, afirmó.

Por su parte, el concejal del FIT-U, Federico Sánchez, amplió el eje de la protesta y vinculó la reforma laboral con el paquete de medidas impulsadas por el gobierno nacional, cuestionando además el respaldo del gobernador Rolando Figueroa a las políticas de ajuste.

Una jornada partida, pero con alto impacto político

La marcha de este miércoles mostrará en la calle una escenario sindical fragmentado en Neuquén. una CGT que apuesta a la movilización sin paro general, y un sindicalismo combativo que redobla la presión con paro activo y discurso de confrontación directa.

Más allá de las diferencias, ambas expresiones confluirán en las calles en rechazo a la reforma laboral, en una jornada que promete alto impacto político y visibilidad en el centro neuquino, al tiempo que el debate avanza en el Congreso de la Nación.