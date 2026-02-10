Rescate en el lago Nahuel Huapi: dos navegantes no pudieron volver a tierra por el viento

El llamado motivó un operativo de rescate de la Prefectura Naval Argentina con base en Villa la Angostura.

Dos personas que navegaban las aguas del lago Nahuel Huapi no pudieron regresar a tierra firme. Esto motivó un operativo de rescate de la Prefectura Naval Argentina, con base en Villa La Angostura .

El procedimiento se activó luego de que una mujer hiciera un llamado de emergencia desde la embarcación.

Según el relato oficial, la mujer y su marido (el otro tripulante) se habrían visto sorprendidos por un repentino aumento en la intensidad del viento y el oleaje, condiciones que impedían una navegación segura.

Ante la situación, efectivos de la Autoridad Marítima nacional se dirigieron de inmediato hacia la zona indicada y lograron establecer contacto con la embarcación, en la que se encontraban las personas afectadas, según publicó el Diario Andino.

Nahuel huapi

La pareja fue trasladada de manera segura hasta un camping de la zona, donde finalmente pudieron desembarcar sin inconvenientes, gracias a la rápida y coordinada intervención del personal especializado.

Una vez en tierra firme, se constató que ambas personas estaban en buen estado general de salud y no fue necesario solicitar asistencia médica adicional.

Desde la Prefectura Naval Argentina recordaron la importancia de consultar el pronóstico meteorológico antes de navegar, así como mantener comunicación permanente y respetar las medidas de seguridad en espejos de agua, especialmente ante cambios climáticos repentinos.

Rescate en el Cerro Dormilón: un hombre de 62 años se perdió tras hacer cumbre

Horas de máxima tensión se vivieron en el cerro Dormilón, en jurisdicción de Villa La Angostura. Luego de varias horas sin saber del paradero de un hombre de 62 años, se tuvo que montar un operativo de rescate para dar con él. Resulta que había salido a realizar un trekking por la montaña este viernes por la tarde, pero cuando no llegó al refugio se encendieron todas las alarmas.

Alrededor de las 17:30 horas del mismo día, se alertó sobre la desaparición de la persona que no había regresado al refugio donde tenía previsto pasar la noche. Desde el BRZA (Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes) revelaron que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda, con la participación de personal especializado y el acompañamiento de Parques Nacionales.

rescate hombre cerro dormilon

Fuentes oficiales remarcaron que la búsqueda se desarrolló en condiciones de visibilidad reducida y terreno complejo. Cerca de las 20:30, los rescatistas lograron establecer contacto auditivo con el turista, un avance clave que permitió delimitar el área de rastreo. Media hora más tarde, el hombre fue ubicado físicamente en la montaña.

Luego de encontrarlo el sábado alrededor de las 20:30, medios locales revelaron que el turista presentó cansancio y nerviosismo, pero no manifestó lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Según relató a los rescatistas, había conseguido hacer cumbre, pero al iniciar el descenso se desorientó y nunca logró reencontrar la huella que lo llevaba de regreso al refugio donde planeaba pasar la noche. La falta de referencias claras y el cansancio terminaron jugando en su contra.

Tras el encuentro, los especialistas iniciaron el descenso a las 21:30 horas para garantizar que el damnificado recibiera la contención necesaria de forma inmediata.

rescate cerro dormilon

El BRZA destacó la colaboración de Juan y Flor, responsables del camping Florencia, quienes facilitaron el traslado del personal a través del lago, un aporte logístico que resultó fundamental para el desarrollo del rescate.

A raíz del operativo, desde la institución se volvió a remarcar la importancia de contar con equipamiento adecuado al realizar actividades de montaña y de registrar las salidas de trekking mediante el formulario disponible en la página de Parques Nacionales. Esta herramienta permite acelerar la respuesta ante emergencias y mejorar la eficacia de los operativos.