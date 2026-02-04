Una nena cayó a un aljibe de 10 metros de profundidad y su papá se tiró para salvarla

La pequeña de 4 años estaba jugando en el patio, en medio de la noche, cuando cayó al pozo.

El rescate de los bomberos de Cosquín tras la caída de la nene al aljibe.

Un dramático episodio se vivió en la ciudad de Cosquín , en Córdoba, cuando una nena de 4 años cayó a un pozo de aljibe en horas de la noche y su padre se arrojó de inmediato para tratar de salvarla. El pozo tenía unos diez metros de profundidad.

Ambos fueron rescatados por los servicios de emergencia y trasladados al hospital más cercano, donde confirmaron que están fuera de peligro. El hecho ocurrió en el cruce de las calles San Martín y Podestá, de acuerdo a fuentes policiales.

El operativo se activó cerca de las 23 horas, tras el llamado de emergencia. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios consiguieron establecer contacto con el padre y la niña, a quienes mantuvieron contenidos mientras organizaban el rescate.

De esta manera, en el operativo desplegado se emplearon cuerdas, aparejos y un trípode especial para maniobras de rescate en profundidades. Una vez que estuvo lista la instalación, un rescatista descendió y logró extraer primero a la nena y después a su padre.

Rescate. Cosquín

Tras el rescate, el servicio de emergencias Cremed trasladó a la familia al Hospital Domingo Funes, donde médicos confirmaron que no presentaban heridas de consideración y quedaron bajo observación preventiva. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el procedimiento también participó el personal de la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba.

Otro accidente con una nena: se atragantó con la comida y fue asistida

Una nena de 4 años tuvo que ser asistida de urgencia en el barrio Ferrer, en Córdoba capital, luego de que se atragantara con comida. Al ver que la menor no podía respirar, su madre actuó y frenó a un patrullero que pasaba por la zona, para pedir asistencia. Tras recibir atención en la Clínica Vélez Sarsfield, se confirmó que la menor estaba fuera de peligro.

El episodio tuvo lugar poco después del mediodía de este martes, cuando la mujer, desesperada, interceptó a un móvil policial en Domingo de Irala al 1100. Después de que dos uniformados escucharan su pedido de auxilio y detectaran que la menor se hallaba sin poder respirar por un cuadro de ahogamiento por broncoaspiración con comida, sin esperar la llegada de una ambulancia, los agentes las trasladaron hasta el centro sanitario más cercano.

Nena de 4 años ahogada con la comida

Durante el trayecto al consultorio de Naciones Unidas al 984, los policías intentaron estabilizar a la niña aplicando maniobras básicas de primeros auxilios, especialmente orientadas a mantener la vía aérea despejada. Los minutos en el interior del vehículo fueron determinantes, ya que en casos de broncoaspiración la intervención rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Al arribar, el parte médico confirmó el desenlace esperado: “Tras la atención recibida en la clínica, la niña se encontraba fuera de peligro”, destacaron voceros citados en el informe. En línea con esto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba explicó que la broncoaspiración ocurre cuando un alimento u objeto tapona el ingreso de aire a los pulmones.

Entre los síntomas más comunes figuran la incapacidad para toser, hablar o respirar, junto con el reflejo de llevarse las manos al cuello. Para revertir este compromiso respiratorio, la maniobra de Heimlich es la herramienta principal. Esta consiste en posicionarse detrás del afectado, rodearlo con los brazos por debajo, cerrar el puño justo encima del ombligo y ejercer presión fuerte hacia adentro y arriba. En bebés y niños, se deben extremar los cuidados y, ante todo, buscar ayuda profesional de inmediato.