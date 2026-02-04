Bastián, el nene que se accidentó en Pinamar despertó del coma: el conmovedor mensaje de su mamá

El pequeño de 8 años está internado hace más de tres semanas luego de un choque entre un UTV y una camioneta.

Bastian Jerez , el nene de 8 años que permanece internado -desde hace más de tres semanas - tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar , logró despertar del coma luego de haberse sometido a siete operaciones para salvar su vida.

A través de un mensaje en Instagram , su madre Macarena Collantes, anunció que el nene se despertó del coma luego de tres semanas de permanecer internado en terapia intensiva .

"Basti despertó, nos reconoció , nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos", expresó, junto a palabras de agradecimiento y pedidos de acompañamiento en oración.

"La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón", escribió su madre en otra historia de Instagram. Este lunes, los médicos operaron por séptima vez al menor en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata.

El último parte médico de Bastián

El pasado 12 de enero fue que en el UTV en el que viajaba Bastian -junto a su papá y una amiga de él- chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

En un primer momento fue internado en el hospital local y operado dos veces, pero por la complejidad de las heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata donde le realizaron cinco cirugías más.

Según reveló TN, en el último parte médico se detalló que "se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural". La intervención quirúrgica, que tuvo un resultado "satisfactorio", fue realizada para "optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo".

El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte médico a diez días del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva.

El menor también recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo los parámetros clínicos y hemodinámicos durante su internación. Además, es monitoreado de forma constante por equipos interdisciplinarios, con el fin de analizar su evolución clínica.

Tras el accidente que sufrió Bastián, la Justicia prohíbe cuatri, motos y 4x4 en las playas

A tres semanas del dramático accidente, , la Justicia bonaerense dispuso la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en el sector de médanos conocido como La Frontera, dentro del Partido de Pinamar. La decisión marca un punto de inflexión en una zona que cada verano concentra cuatriciclos .

El fallo surge a partir de un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. La medida ordena el cese inmediato de pruebas de destreza, carreras formales o informales, eventos organizados y cualquier maniobra temeraria con cuatriciclos, motos, UTV y vehículos 4x4, incluso dentro de predios privados, cuando esas prácticas impliquen riesgo para terceros.

En su resolución, el magistrado remarca que este tipo de actividades provoca todos los años siniestros viales graves, muchos de ellos con menores de edad como víctimas. Se trata de un sector de uso masivo durante la temporada estival, donde la circulación sin control genera un escenario incompatible con la seguridad pública.