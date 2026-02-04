Emiten alerta amarilla por lluvias para este miércoles en Neuquén: las zonas afectadas

Se prevén precipitaciones localmente fuertes en la zona cordillerana. Se recomienda evitar la exposición y los desplazamientos en rutas durante el resto de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la tarde y noche de este miércoles en un sector de la provincia de Neuquén. En la capital no está vigente, pero la jornada inició con precipitaciones y podrían continuar hasta la noche.

El organismo oficial informó que se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores estimados de acumulación entre 10 y 25 mm, pudiendo registrarse montos superiores en forma puntual.

“Tenemos una alerta vigente por lluvias de variada intensidad principalmente para el corredor cordillerano del sur, centro y norte de la Provincia, desde San Martín de los Andes hasta Coyuco - Cochico y el Departamento Minas”, señaló Carlos Cruz , director provincial de Defensa Civil.

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales, tanto de la secretaría de Emergencias como del ministerio de Seguridad. Principalmente, se recomienda evitar la exposición durante la tarde y la noche del miércoles. También se insta a evitar los desplazamientos en rutas, si no es por emergencias. En lo posible, desarrollarlos durante la jornada del jueves, en la cual se prevén condiciones mucho más estables.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

“Estamos teniendo períodos fríos en cordillera. Se esperan bajas temperaturas e inestabilidad hasta el fin de semana, por lo que la gente también debe prever esta situación”, agregó Cruz.

Para el resto de la provincia se esperan lluvias débiles. Se recuerden los números telefónicos necesarios en estos casos, los cuales funcionan en toda la provincia: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil local) y 107 (Salud).

La ciudad de Neuquén atraviesa días de gran inestabilidad climática que incluyen desde lluvias y tormentas hasta picos de calor intenso y períodos de viento fuerte, según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

¿Hasta cuándo la lluvia en Neuquén capital?

Este miércoles 4 de febrero empezó marcado por lluvias y chaparrones aislados que continuarán durante el día, con una temperatura máxima de 20°C y vientos del sudoeste a 21 km/h con ráfagas de 10 km/h, mientras que por la noche el cielo se mantendrá cubierto con una temperatura de 12°C y vientos del oeste a 25 km/h con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Para el jueves 5 de febrero se espera un cielo mayormente cubierto durante el día con una máxima de 27°C y vientos del sudoeste a 26 km/h, mejorando hacia la noche con cielo despejado, una temperatura de 11°C y vientos del oeste a 23 km/h con ráfagas de 39 km/h.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (7) Omar Novoa

El viernes 6 de febrero el sol ganará protagonismo con un cielo despejado durante toda la jornada, registrando una máxima de 30°C con vientos que soplarán del sudoeste a 20 km/h durante el día y del sudeste a 15 km/h por la noche, presentando ráfagas de 24 km/h y 39 km/h respectivamente.

El calor se intensificará y volverá con fuerza durante el fin de semana. El sábado 7 de febrero se prevé una máxima de 36°C bajo un cielo con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, acompañados de vientos del noreste a 33 km/h con ráfagas de igual intensidad, mientras que la noche se presentará inestable con una temperatura de 16°C y vientos del sudeste a 20 km/h con ráfagas de 26 km/h.