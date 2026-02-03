Juicio histórico contra Meta, TikTok y Snapchat: las acusan de generar adicción en niños

Las compañías rechazan las acusaciones y sostienen que no hay evidencia que vincule el uso de sus plataformas con daños en niños y adolescentes.

Los padres de una niña de 8 años de California, Estados Unidos, llevaron a juicio a TikTok y otras redes sociales.

Meta, TikTok y Snapchat enfrentan en Estados Unidos un juicio sin precedentes por acusaciones de haber desarrollado productos adictivos orientados a menores de edad. El proceso comenzó con la selección del jurado en el Tribunal Superior de California , en Los Ángeles , y forma parte de una serie de demandas que podrían tener un impacto significativo en la regulación de las grandes plataformas de redes sociales y su relación con los usuarios más jóvenes.

El primer proceso judicial tiene como protagonista a KGM, una joven californiana que comenzó su interacción con redes sociales a los ocho años y que, según su denuncia, desarrolló adicción a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat desde una edad temprana.

Sus abogados sostienen que el diseño de estos productos, junto con técnicas como el “scroll” infinito,fomentaron un uso compulsivo, lo que derivó en depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

La demanda sostiene que el impacto negativo de estos sistemas no es accidental, sino consecuencia directa de estrategias empresariales orientadas a maximizar el tiempo de uso y la interacción de los menores.

niños-celulares.jpg

El equipo legal de KGM busca no solo una compensación económica, sino también la imposición de cambios obligatorios en el diseño de las plataformas para reducir los perjuicios a los usuarios más jóvenes.

Joseph VanZandt, uno de los abogados principales del caso, señaló: “Este es el punto cero de nuestra lucha contra las redes sociales, donde la sociedad establecerá nuevas expectativas y estándares sobre cómo las empresas de redes sociales pueden tratar a nuestros niños”.

Comparan las redes sociales con el alcohol y el cigarrilo

La acción judicial no es aislada. Forma parte de una ofensiva legal mucho más amplia, con miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y estados en todo el país.

La estrategia de los demandantes recuerda a la empleada contra las grandes compañías de tabaco en los años noventa, cuando se demostró que ocultaban información sobre los daños de sus productos. Aquellos litigios terminaron en 1998 con un acuerdo de USD 206.000 millones, el mayor en la historia de Estados Unidos.

Los abogados de KGM y otros demandantes argumentan que las redes sociales, al igual que los cigarrillos, constituyen un “producto defectuoso” por su potencial adictivo y los daños que ocasionan a la salud mental de los jóvenes.

Entre las tácticas señaladas están el algoritmo de recomendaciones, la reproducción automática de videos y los filtros de belleza, los cuales —según la parte acusadora— promueven comparaciones perjudiciales y dismorfia corporal.

Qué dicen las redes sociales implicadas en el caso

redes sociales escuelas (1).jpg

Las empresas demandadas han respondido con una estrategia doble. Por un lado, rechazan la acusación de que sus productos sean adictivos y argumentan que no existe una prueba científica concluyente que lo demuestre. Por otro, se amparan en la ley federal que protege a las plataformas digitales de ser consideradas responsables por el contenido que publican sus usuarios.

Portavoces de Meta han declarado que los litigios tienden a simplificar en exceso los problemas de salud mental de los adolescentes, responsabilizando solo a las redes sociales de una cuestión compleja y multifacética.

Según esta postura, factores como la presión académica, la inseguridad escolar, los retos socioeconómicos y el abuso de sustancias desempeñan un papel igual o más relevante en los desafíos que enfrentan los jóvenes.

En el caso de Snap, la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con KGM la semana previa al inicio del juicio, aunque sigue figurando como demandada en otros procesos similares.