La vida después del cáncer: cada vez más personas viven más tiempo tras haber superado la enfermedad

Aunque la incidencia del cáncer crece, también es mayor la sobrevida de pacientes recuperados. El rol del paciente para afrontar el tratamiento y volver a sus proyectos de antes.

Cada año se detectan unos 130 mil nuevos casos de cáncer en Argentina y se espera que la incidencia aumente con el paso de los años. Aunque la enfermedad no es nueva, sí hay novedades en los tratamientos médicos que permiten que cada vez más personas superen el diagnóstico y vivan mucho más tiempo tras haber superado la enfermedad.

Este 4 de febrero, en un nuevo Día Internacional de Lucha contra el Cáncer , los oncólogos de Leben Salud reflexionaron sobre la vida después del cáncer y el protagonismo indiscutido en los pacientes, que pueden prevenir y superar la enfermedad a partir de sus hábitos saludables, el diagnóstico temprano y una actitud positiva que los hace más permeables a los tratamientos de última generación que la clínica ya desarrolla en la Patagonia.

"Hay que saber que está programado que para el 2040 va a haber un 63% de aumento de la incidencia de cáncer. Esto es de la cantidad de individuos con cáncer por cada 100 000 personas. Mucho de esto tiene que ver con que hay una población más envejecida", explicó en una entrevista con LM Neuquén. "Cuanto más personas mayores es 65 años hay, que se calcula va a haber aproximadamente un 22% de la población total, incluso personas mayores de 70 y incluso personas mayores de 80, que son el 2 al 3% de la población general, en estos grupos etarios hay mayor incidencia de cáncer", agregó.

ON - Oncologo Andres (3)

De acuerdo con el Global Cancer Observatory, en Argentina se detectan más de 130.000 casos nuevos cada año, pero muchos de ellos podrían evitarse a través de hábitos saludables. Por eso, Guercovich hizo hincapié en el lema que se implementó para el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer entre 2024 y 2026, que apunta a disminuir la desigualdades de acceso a la salud para tratar el cáncer y promover hábitos saludables para potenciar la prevención.

"Los hábitos más saludables, como la alimentación pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades oncológicas", dijo el profesional y agregó que hacer ejercicio moderado unos 30 minutos al día y abandonar el consumo de tabaco o vapeadores son los principales hábitos que pueden disminuir la incidencia de cáncer.

La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) aseguró que factores como el tabaquismo, una mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol son responsables de gran parte de los casos. En ese marco, la prevención incluye no solo la adopción de hábitos saludables, sino también los chequeos médicos regulares. El diagnóstico en estadios iniciales permite el uso de tratamientos menos agresivos y aumenta de manera significativa las posibilidades de atravesarla con buenos resultados.

Por eso, Guercovich explicó que llegar lo más temprano posible a los estudios cambia por completo el panorama para el tratamiento y las perspectivas médicas. Por eso, llamó a "perderle el miedo y reaccionar rápido" ante el primer síntoma que se haga notar.

El oncólogo de Leben Salud reflexionó sobre el cambio de paradigma de la enfermedad, con avances en tecnología y formación médica que permitieron eliminar el mito que asociaba el diagnóstico con una sentencia de muerte. "Ya no es tan así, afortunadamente ha habido enormes cambios desde el punto de vista terapéutico para que los pacientes no solamente tengan mayores chances de curación, sino que también vivan mucho más", detalló.

"Con los nuevos tratamientos muchos más pacientes se curan y la sobrevida de muchos más pacientes es de años. Esto hace que haya no solamente más pacientes con cáncer, sino más pacientes viviendo con la enfermedad durante mucho tiempo", dijo y agregó que hace falta generar más conciencia sobre cómo es la vida después del diagnóstico y un tratamiento exitoso.

La vida después del cáncer

Cada vez son más las personas que atravesaron una enfermedad oncológica y que siguen con una larga expectativa de vida. "Los pacientes realmente se están curando mucho más y viven mucho más", afirmó el oncólogo y agregó: "Es muy importante no solamente llegar temprano para curar a más pacientes sino durante el tiempo que vive, que afronte las secuelas físicas de los tratamientos y también las psicológicas de un diagnóstico que popularmente se cree que es una sentencia de muerte".

De este modo, el profesional buscó desterrar algunos mitos populares y aclaró que "la idea es que el paciente retome una vida lo más normal posible", por lo que sostener los hábitos saludables y la actitud positiva durante el tratamiento y después de la cura es un factor necesario.

"El impacto psicológico del diagnóstico implica muchos cambios para una persona pero la idea es ir demostrándole al paciente que va a tener una vida absoluta normal y que tiene que ser lo más normal posible a lo que traía antes, porque la normalidad para cada uno es totalmente diferente, pero la idea es que sigan con su vida sus proyectos de la misma manera", aclaró.

SFP Visista investigadores del CONICET al COI (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, recordó un detalle valioso. Volver a esa vida normal que tenía el paciente antes del tratamiento dependerá de cuán temprano lleguen los médicos a abordar la afección. Por eso, la prevención y el diagnóstico temprano son vitales para incrementar las chances de éxito y también para hacer tratamientos menos invasivos y con menos impacto psicológico en los que atraviesan la enfermedad.

Y, ¿qué pasa después? Guercovich indicó que vulgarmente se cree que los pacientes oncológicos lo son hasta 5 años después de superar la enfermedad. "Es una falacia", dijo y aclaró qeu esto responde a que ese es el período en que los médicos medían cómo había sido el resultado de cada paciente. Sin embargo, señaló que "los pacientes siguen de por vida bajo controles, aunque la enfermedad nunca haya vuelto, se controla también la salud mental y la aparición de otras enfermedades o secuelas". "Siempre hay que estar en contacto con el oncólogo", aclaró.

ON - Oncologo Andres (4) Omar Novoa

Los controles médicos periódicos también permiten un diagnóstico precoz en casos de metástasis, que ofrecen también buenas perspectivas en un contexto de avances médicos. En este escenario, Leben Salud permite acceder al talento profesional y también a tecnología de vanguardia en la región, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para buscar opciones de mayor complejidad.

"Tenemos un centro de radioterapia que es de primerísimo nivel a nivel mundial y con nuevas tecnologías y nuevas incorporaciones. Desde el punto de vista terapéutico estamos incorporando tratamientos con lutecio PSMA, o sea, todos los tratamientos disponibles en el mundo en la Patagonia se pueden realizar", dijo sobre los avances que se observan ya en Neuquén y ciudades aledañas.

"Hoy en día incluso pacientes con metástasis, con los nuevos tratamientos como la inmunoterapia o los anticuerpos conjugados, han logrado tasas de sobrevida enormes en años, cosa que antes no se veía y estamos, tal vez, acercándonos a curar incluso pacientes metastásicos que antes no eran curables", se esperanzó.

En este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, los profesionales de Leben Salud ponen al paciente en el centro de la escena. No sólo porque según la Organización Mundial de la Salud, sus hábitos saludables pueden prevenir hasta el 40% de los casos de cáncer, sino porque el diagnóstico temprano, la disciplina en los controles de rutina y una actitud positiva ante los tratamientos hacen la verdadera diferencia en la oncología.