Qué se sabe de Nicolás Maduro a un mes de su captura y cuáles son los cargos que enfrenta en EE.UU

Fue capturado Junto a su esposa en una operación militar que dejó 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos muertos. Dónde se encuentra detenido.

La captura de Nicolás Maduro, tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela ocurrió hace un mes atrás y cambió el tablero de la política regional. A raíz de esta situación, se inició un proceso de transición a través de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Qué se sabe sobre el líder chavista.

La misión que llevó adelante el Gobierno de Donald Trump dejó un saldo de al menos 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos muertos, y trasladó al e mandatario de Venezuela a Nueva York , donde permanece bajo custodia en un centro federal de máxima seguridad junto a su esposa Cilia Flores.

Ambos enfrentan gravísimas acusaciones que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Semanas después de la captura de ambos, la Fiscalía ya no lo acusa de ser el líder del Cartel de los Soles , esa presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas con la que Trump preparó el terreno para fundamentar su ataque a Venezuela y la captura del líder chavista.

El venezolano y su esposa Flores se declararon no culpables en el tribunal de Manhattan. Antes de responder, Maduro dijo: "Soy el presidente de Venezuela, me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas". Actualmente, el líder chavista se encuentra aislado y sin posibilidad de conexión telefónica o acceso a internet.

maduro pena de muerte La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

Cómo continúa la causa judicial de Maduro y su esposa en Estados Unidos

Este lunes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió reprogramar la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para el 26 de marzo por motivos logísticos y procesales, la cual estaba fijada para el 17 del mismo mes.

Las autoridades advierten que el proceso puede durar años y si hay condena, las penas podrían llegar a varias décadas o incluso cadena perpetua. La declaración inicial en el tribunal se prolongó más de lo previsto, según testigos.

En la primera audiencia, los abogados defensores de la pareja informaron al tribunal que por el momento ninguno de los dos solicitará la libertad bajo fianza.

Trasladan a Maduro al tribunal donde comenzará el juicio

El juez Hellerstein decidirá sobre la solicitud de aplazamiento en los próximos días. La nueva sesión será fundamental para establecer el calendario de mociones previas al juicio y determinar la admisibilidad de las pruebas presentadas por las partes.

Cómo fue que Estados Unidos burló la inteligencia regional para capturar a Nicolás Maduro

Los expertos consultados por la agencia de noticias AFP coinciden en que la clave de la operación militar, minuciosamente preparada durante meses por Washington y mantenida en perfecto secreto, fue " el factor sorpresa".

"La inteligencia cubana convenció al régimen de Maduro y a sus agencias de seguridad, que Estados Unidos nunca atacaría el territorio venezolano", explica José Gustavo Arocha, ex oficial del ejército venezolano y experto del Centro para una Sociedad Libre y Segura, un grupo estadounidense de reflexión especializado en cuestiones de defensa.

Nicolás Maduro. Estados Unidos. Maduro fue detenido en el marco de un operativo estadounidense que ahora llegó a los tribunales de Comodoro Py,

Asimismo, Fulton Armstrong, ex oficial de inteligencia estadounidense e investigador para América Latina en la Universidad Americana de Washington, destaca "el fracaso a la hora de anticipar el ataque" y de “detectar” la entrada de los helicópteros estadounidenses al territorio venezolano.

"Incluso un aviso de cinco o diez minutos habría supuesto una gran diferencia para los guardias y Maduro", estima este ex agente de la CIA.