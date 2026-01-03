Estados Unidos confirmó la imputación de Nicolás Maduro: cuáles son los cargos que enfrenta

La fiscal general Pamela Bondi detalló de qué se lo acusa al líder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados en Venezuela.

Nicolás Maduro será juzgado por la justicia de Estados Unidos

Tras el histórico operativo militar en Caracas, la Fiscalía General de Estados Unidos confirmó este sábado la imputación formal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos enfrentan gravísimas acusaciones que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

La fiscal general, Pamela Bondi , detalló que los cargos no se limitan al tráfico de drogas, sino que también incluyen la posesión de ametralladoras y "artefactos destructivos" contra Estados Unidos . "Pronto enfrentarán la justicia en tribunales estadounidenses", sentenció la funcionaria a través de un comunicado oficial.

La justicia norteamericana sostiene que Maduro lideraba el denominado Cartel de los Soles , una organización criminal enquistada en el poder militar venezolano. Según la imputación, el mandatario capturado habría mantenido vínculos estrechos con grupos armados como las FARC para utilizar el narcotráfico como una herramienta política.

fiscal general imputaciones maduro

Bondi agradeció públicamente al presidente Donald Trump por su "coraje" al exigir rendición de cuentas y elogió la labor de los militares que llevaron a cabo la misión de captura en la madrugada de este sábado.

Los puntos clave de la acusación:

Conspiración para el narcoterrorismo: Señalado como el jefe máximo de la red.

Tráfico de armas: Posesión de armamento pesado y dispositivos explosivos.

Importación de cocaína: Se lo acusa de facilitar el envío masivo de drogas hacia territorio estadounidense.

La captura de Maduro y Flores se produjo tras una serie de bombardeos estratégicos en bases militares de la capital venezolana, como Fuerte Tiuna y La Carlota, en lo que Trump describió como una operación "brillante" y "altamente exitosa".

¿Por qué se llama "Cartel de los Soles"?

El nombre de la organización es puramente simbólico y remite a la simbología militar de Venezuela. Los generales de ese país llevan en sus uniformes insignias doradas con forma de sol en lugar de las tradicionales estrellas.

El término fue acuñado en la década del 90, cuando comenzaron las primeras investigaciones por narcotráfico que involucraban a oficiales de la Guardia Nacional. Con el paso de los años, la denuncia escaló hasta alcanzar a figuras como Diosdado Cabello y el propio Maduro.

Nicolás Maduro y Diosdado Caballero.jpg

El pasado 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU., bajo la dirección de Marco Rubio, designó formalmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Según el informe oficial, el grupo no solo trafica cocaína hacia Norteamérica, sino que brinda apoyo material y financiero a otras bandas transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Esta calificación le dio a la administración de Donald Trump las herramientas legales para justificar el reciente despliegue militar en el Caribe.