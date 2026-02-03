Además de una propuesta musical de primer nivel, el festival más convocante de la Patagonia tendrá varias novedades que invitan a estar atentos.

Novedades que trae la Fiesta de la Confluencia 2026: las 3 sorpresas para estar atentos

Con artistas de primer nivel, cuatro escenarios y un estimado de un millón y medio de espectadores, la Fiesta de la Confluencia busca dejar claro en su edición 2026 por qué es el festival más convocante de la Patagonia y uno de los más importantes del país. Y para esta oportunidad, se esperan varias sorpresas que invitan a estar atentos.

El evento, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero con entrada libre y gratuita en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay, apunta a públicos de todas las edades , con propuestas de artistas juveniles, bandas y músicos consagrados, nuevas expresiones y talentos locales.

Dejando de lado lo musical, la gran novedad de esta edición será la realización de un espectáculo internacional de motos freestyle (FMX) , con pilotos invitados y acrobacias de alto impacto visual. El show se desarrollará el sábado y el domingo, con funciones a las 19 y a las 21, frente al Escenario Limay, y contará con el patrocinio de Zen Waters.

Los premios también dirán presente en la Fiesta de la Confluencia. Y por primera vez en la historia del festival, se sorteará de forma gratuita una casa de la línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. El sorteo tendrá lugar el domingo 8 de febrero entre todas las personas que se inscriban previamente en el stand de Vivienda Roca dentro del predio.

Además, por segundo año consecutivo, durante las cuatro noches del festival se realizarán sorteos de vehículos: tres autos Toyota Yaris, motos eléctricas y monopatines, y como premio mayor una camioneta Toyota Hilux, iniciativa que comenzó en la edición 2025 y volvió a generar gran expectativa entre el público.

Una grilla de lujo en cuatro escenarios

La edición 2026 tendrá cuatro escenarios distribuidos en la Isla 132: el Escenario Confluencia como espacio principal; el Escenario Limay, que suma figuras nacionales de peso; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica. También habrá áreas para las infancias y espacios recreativos.

Fiesta Confluencia generica prueba escenario El Escenario Confluencia será el lugar por donde pasen los principales artistas.

El Escenario Principal contará con una estructura comparable a la de grandes festivales como Lollapalooza o Cosquín Rock, con casi 72 metros de ancho total, estructura Layher, más de 850 m² de pantallas LED outdoor, iluminación profesional y un sistema de sonido line array de gran escala.

La grilla artística fue diseñada con un criterio diverso y generacional. El jueves abrirá con una fuerte impronta popular y pop latino, con Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes pondrá el foco en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con Fmk, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

El sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar, además de la presentación de Lit Killah, referente indiscutido de la música urbana argentina, mientras que el domingo cerrará con una propuesta urbana y contemporánea encabezada por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno. A esta programación se sumarán artistas regionales seleccionados a través del concurso Pre Confluencia, que se realizará el 3 y 4 de febrero.

fiesta de la confluencia 2026 artistas La grilla para este año está pensada para públicos de todas las edades.

Una edición que puede ser récord

En 2025, la Fiesta de la Confluencia reunió a 1.450.000 personas, de las cuales un 35% eran turistas que viajaron más de 200 kilómetros. Y para esta edición, ese número podría romperse. “Para este año esperamos un impacto récord”, aseguró la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

El impacto turístico ya se percibe en la previa: dos semanas antes del inicio del festival, las reservas hoteleras alcanzaban el 50%, con expectativas de ocupación plena durante los cuatro días. A Neuquén llegarán visitantes de provincias como Córdoba, Mendoza, La Pampa y Salta, además de turistas de Chile y Uruguay. Se espera que el festival genere un movimiento de dinero cercano a los 65 mil millones de pesos.