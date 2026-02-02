Le robaron la bicicleta con una soga y una ramita: el insólito método que quedó grabado

Ocurrió en el patio interno de una clínica del barrio Villa María. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y el dueño ya realizó la denuncia.

Los delincuentes entraron por una medianera, pese a que el predio tiene alambre de púas.

Un robo tan insólito como indignante quedó registrado por las cámaras de seguridad de una clínica de la ciudad de Neuquén. Un hombre utilizó una simple soga y una rama en forma de “V” para enganchar y llevarse una bicicleta desde un patio interno, en un hecho que encendió la alarma por la inseguridad en la zona.

El episodio ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 18:20, en una clínica ubicada en el barrio Villa María . La víctima fue Agustín, trabajador del lugar, quien utilizaba la bicicleta como medio de transporte para ir y volver de su trabajo . El robo quedó filmado y el video generó sorpresa por la modalidad utilizada.

Según relató Agustín en diálogo con LM Neuquén , la bicicleta no estaba en la calle, sino dentro del predio de la clínica. “La sacaron del patio interno. No fue ni siquiera con un gancho, fue con una soga y una ramita”, explicó, todavía sorprendido por lo ocurrido.

En las imágenes se observa cómo el delincuente utiliza una rama en forma de “V” atada a una soga para enganchar el cuadro de la bicicleta y levantarla desde el otro lado de una medianera. “Es un chiste, parece mentira, pero así se la llevaron”, resumió.

Robo de bicicleta con una ramita y una soga (1)

El sector por donde accedieron da a una medianera que, según detalló, cuenta con alambre de púas en la parte superior. A pesar de eso, el autor del robo habría ingresado por los techos, aprovechando un punto ciego de las cámaras.

Uno de los datos que complicó la reconstrucción completa del hecho es que la cámara que da a la calle no estaba funcionando en ese momento. “Justo ese día hubo un corte de luz y la cámara de la entrada dejó de grabar como a las cuatro de la tarde”, contó Agustín.

Por ese motivo, solo se pudo registrar una parte del recorrido del ladrón dentro del predio, pero no el ingreso ni la huida. El horario del robo coincidió con el cierre de la clínica. “Yo tengo la costumbre de ir cerrando y, a último momento, entro la bicicleta. Fue justo antes”, explicó.

Una zona castigada por los robos

El trabajador aseguró que no se trata de un hecho aislado. “En la zona han estado robando muy seguido. En la clínica ya entraron dos veces antes”, señaló. En esos casos, los delincuentes habían accedido a un quincho trasero, aunque solo se llevaron elementos menores como cubiertos u objetos pequeños.

Pescaron una bicicleta en Villa Maria

“Bicicletas nunca habían robado, por eso sorprende tanto”, agregó. De acuerdo a su testimonio, el barrio Villa María viene registrando episodios reiterados de inseguridad, lo que genera preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona.

La bicicleta robada y la denuncia

La bicicleta sustraída es rodado 29, marca Battle. Se trata de un cuadro grande, de color gris oscuro, con letras claras y líneas naranjas. Además, tenía guardabarros tanto adelante como atrás, un detalle que puede ayudar a identificarla.

Tras el robo, Agustín realizó la denuncia ese mismo viernes en la Comisaría Segunda de Neuquén. “Salí enseguida a hacer la denuncia”, indicó, con la expectativa de que el video y la difusión del caso ayuden a recuperarla.

El video no solo expuso la creatividad delictiva del autor del robo, sino también la vulnerabilidad de espacios que, en teoría, no están expuestos directamente a la calle. “En las imágenes se ve que todas las persianas estaban cerradas, las ventanas cerradas, todo listo. Aun así entraron”, lamentó.

Agustín reconoció que todavía no logra entender con precisión por dónde ingresaron, ya que lindero al lugar hay una vivienda. Sin embargo, no descarta que el acceso haya sido desde los techos.

Mientras la investigación avanza, el damnificado pidió difusión del caso para alertar a otros vecinos y aumentar las posibilidades de recuperar su bicicleta. “Es tremendo, uno trabaja y en segundos te sacan todo”, concluyó.