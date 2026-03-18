Neuquén capital ya tiene 27 barrios privados o cerrados: cómo son y dónde quedan

La mayoría se ubican cerca de las zonas costeras. Ofrecen seguridad privada y distintos tipos de prestaciones para sus habitantes.

Por la seguridad, su entorno natural o la tranquilidad de la zona residencial, muchos neuquinos eligen mudarse a barrios privados o cerrados . Según un relevamiento de la Municipalidad de Neuquén , la capital de la provincia ya cuenta con 27 urbanizaciones de este tipo. Algunas están en pleno desarrollo y otras ya tienen décadas de historia y casi la totalidad de su parcelas ocupadas.

Según datos brindados por el Ejecutivo local, en Neuquén hay 27 barrios privados o cerrados que se distribuyen por distintas zonas de la ciudad. Si bien este tipo de urbanizaciones se pueden encontrar en todos los puntos cardinales, la mayoría se localiza en zonas costeras, que privilegian el contacto de los vecinos con un entorno natural, vistas al río o más vegetación de la que se encuentra en las zona céntrica o los barrios abiertos.

Entre los barrios privados de la capital se cuentan algunos más tradicionales, como Rincón Club de Campo, Bocahue o Villa Luisa, con nuevas apuestas urbanas que se multiplicaron al calor del crecimiento demográfico y una caída en la actividad frutícola que llevó a muchos chacareros a lotear las antiguas zonas productivas de Neuquén capital.

En los casi 30 emprendimientos urbanísticos habilitados se registra una variedad de prestaciones. Algunos barrios cuentan únicamente con seguridad privada en una zona residencial, mientras que otros se caracterizan por brindar un gran número de amenities que incluyen no sólo espacios verdes sino también canchas de tenis, de pádel o de golf, piscinas compartidas, club house, gimnasios y hasta caballerizas.

AM saltos hipicos rincon club de campo (2).jpg Agustín Martínez

La ubicación, las prestaciones y el grado de consolidación de cada barrio modifica la cotización de los terrenos o casas en venta, así como el pago mensual de expensas por parte de los propietarios. Sin embargo, un repaso por los anuncios de distintas inmobiliarias permite detectar lotes de más de 100 mil dólares y casas ya terminadas que pueden hasta superar el millón de dólares, según la categoría, el tamaño y la antigüedad.

Al costo de la propiedad hay que sumar el pago mensual de las expensas, que también varía según el tipo de prestaciones que ofrece cada urbanización, aunque puede oscilar entre 200 mil y 300 mil pesos mensuales, con valores por encima del millón de pesos para los más exclusivos.

Uno por uno, cuáles son los barrios privados de Neuquén

Altos De Valentina

Se ubica en el sector noroeste de la ciudad, por calle Chivilcoy, en cercanías del Comahue Golf Club

Bocahue

En el sector este de la capital, lindero al Parque Este y sobre la costa del río Neuquén. Tiene un litigio con la Municipalidad de Neuquén, que solicita la liberación de la orilla del río para el desarrollo del Paseo Costero.

Comahue Golf Club

En el noroeste de la ciudad, este barrio se ubica en la intersección de Chivilcoy y Río Colorado, la calle que marca el límite con Plottier.

Actividad en Comahue Golf Club. Actividad en Comahue Golf Club.

Costa Azul

Un barrio ubicado en el sudeste de la ciudad, a pocos metros del río Limay, en las cercanías del mirador de la calle Obrero Argentino que se construyó en el marco del desarrollo del Paseo Costero Limay.

Costa Nogal

Uno de los barrios privados ubicados en la zona de Valentina Sur, también en las cercanías de las orillas del río Limay.

El robo se produjo el miércoles en el barrio privado Costa del Nogal. Costa Nogal.

Costa Río

Ubicado al fondo de la calle Gatica, en las cercanías del balneario Sandra Canale, a orillas del río Limay.

Don Liliano

Se ubica al fondo de la calle Saavedra, a pocos metros de la orilla del río Limay y en las cercanías de la zona recreativa conocida como Isla Verde.

Ferri/ Talzauber

Ubicado en el sudoeste de la ciudad, al final de la calle Puerto Deseado y en cercanías del Arroyo Durán.

La Castellana

En el sudoeste de la ciudad, este barrio tiene su acceso por calle Trelew y se encuentra en las cercanías del balneario Brun de Duclot, en la zona de Valentina Sur.

Loteo La Castellana (1).JPG

La Peregrina

Al sur de la ciudad, se ubica al final de la calle Anaya y en las cercanías de la costa del río Limay. También es cercano a la zona recreativa conocida como Isla Verde.

La Zagala

Al sur de la ciudad, se ubica muy cerca de la orilla del río Limay, al final de la calle Anaya y frente a La Peregrina.

SFP La Zagala barrio privado (11) Sebastian Fariña Petersen

Las Cortaderas

En el sudeste de la ciudad, este barrio se desarrolla en las calles Linares y Obrero Argentino, frente al barrio Costa Azul, y en las cercanías del mirador sobre el río Limay.

Los Notros

Se ubica en el sudoeste de la ciudad y se accede por la calle San Julián.

Portal Del Sol

Se ubica en el Oeste de la capital, en la calle República de Italia y después del cruce con Necochea.

Rincon Club De Campo

Uno de los barrios privados más tradicionales de Neuquén, ubicado a la orilla del río Neuquén, en el este de la capital. Tiene su propia calle de acceso en la intersección de Illia y Leloir.

Más de 130 golfistas compitieron en los links del Rincón Club de Campo.

Sauces Del Limay(Frutisur)

Se ubica en el sur de la ciudad, al final de la calle Bejarano, en la intersección con Aconcagua. Se encuentra a orillas del río Limay y cercano a la zona recreativa conocida como balneario Solalique (o Solalique al fondo).

SFP Tenis torneo en Rincon Club de Campo (17).JPG Sebastián Fariña Petersen

El Viejo Roble

Ubicado al noroeste de la ciudad, en una zona residencial cercana al Comahue Golf Club. Se accede por la calle Pergamino.

Villa Luisa

Otro barrio privado tradicional de Neuquén capital. Se ubica en el sur de la ciudad, con acceso por calle La Pampa y en cercanías al arroyo Durán. Dista a pocos metros del balneario Río Grande.

SFP La Zagala barrio privado (6) Sebastian Fariña Petersen

El Maitén

Este barrio se ubica en el sudeste de Neuquén capital, sobre la calle 28 de febrero, en una zona del área Confluencia cercana al río Limay, muy cerca del Camping del Sindicato Petrolero.

La Candelaria

En el oeste de Neuquén capital, este barrio se ubica sobre la calle Pergamino. La zona se localiza entre el barrio Hibepa y el aeropuerto de Neuquén.

A estas urbanizaciones se suman otras de desarrollo más reciente, como Las Glicinas, Logitecno, Lomas Del Limay, Latitud Sur, Plan O - Loteo Peumauquen y Plan B – Médicos, según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Neuquén.