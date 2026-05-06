Rolando Figueroa es el gobernador mejor valorado de la Argentina, según una consultora: los datos de sus pares

CB Global Data midió la imagen de los 24 mandatarios del país y el patagónico se quedó con el primer lugar, con 56,1% de aprobación.

Rolando Figueroa fue medido por una consultora junto a otros gobernadores.

Primero rompió 60 años de hegemonía del MPN y ahora, Rolando Figueroa se convirtió en el gobernador mejor valorado de la Argentina . Es la primera vez que un mandatario neuquino lidera el ranking nacional de imagen positiva desde que CB Global Data comenzó a medirlo, en 2020.

La consultora relevó entre el 1 y el 4 de mayo a entre 882 y 1.175 personas por provincia,con un margen de error de 2,9% a 3,3%, y ubicó a Figueroa en lo más alto con el 56,1% de imagen positiva y 40,1% de imagen negativa . El podio lo completan dos gobernadores del interior profundo que son Claudio Poggi en San Luis (55,7%) y Osvaldo Jaldo en Tucumán (55,1%).

La diferencia entre los tres es mínima, pero el neuquino se impuso. En el otro extremo, los mandatarios con menor aprobación son Alberto Weretilneck en Río Negro (41,8%), Ricardo Quintela en La Rioja (42,5%) y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires (43,1%).

Rolando Figueroa CB consultores La encuesta que posiciona a Rolando Figueroa.

Más allá de las posiciones, el dato que cruza a todo el ranking es que ningún gobernador bajó del 40% de imagen positiva. En un país donde figuras nacionales como Javier Milei, Cristina Kirchner o Mauricio Macri generan rechazos masivos, los mandatarios provinciales mantienen un piso de respaldo que los distingue de la política nacional.

Quizá sea por eso que más allá del respaldo o no de algunos gobernadores al modelo de Milei, cada uno intenta hacer un modelo propio. En este caso, Figueroa impulsa el modelo de La Neuquinidad, que no es otra cosa que priorizar las reglas de juego de los provincialismos. En este caso de Neuquén tiene una aliado económico fundamental, que son los recursos de Vaca Muerta, que generan otra expectativas y números reales de crecimiento.

El mayor crecimiento del mes fue para Gustavo Melella (Tierra del Fuego, +2,3 puntos). La caída más pronunciada, para Leandro Zdero (Chaco, -2,7 puntos).

Rolando Figueroa y el ranking completo de gobernadores

Los 8 mejores: 1. Rolando Figueroa (Neuquén): 56,1% 2. Claudio Poggi (San Luis): 55,7% 3. Osvaldo Jaldo (Tucumán): 55,1% 4. Hugo Passalacqua (Misiones): 54,6% 5. Gustavo Sáenz (Salta): 54,3% 6. Marcelo Orrego (San Juan): 54% 7. Martín Llaryora (Córdoba): 53,5% 8. Ignacio Torres (Chubut): 52,7%

Los 8 del medio: 9. Juan Pablo Valdés (Corrientes): 51,7%10. Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 51,3%11. Raúl Jalil (Catamarca): 50,9%12. Rogelio Frigerio (Entre Ríos): 50,8%13. Elías Suárez (Santiago del Estero): 50,4%14. Sergio Ziliotto (La Pampa): 49,7%15. Claudio Vidal (Santa Cruz): 49%16. Carlos Sadir (Jujuy): 48,9%.

Los 8 últimos: 17. Alfredo Cornejo (Mendoza): 48,5%18. Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 48,2%19. Gildo Insfrán (Formosa): 47,1%20. Jorge Macri (CABA): 45,6%21. Leandro Zdero (Chaco): 44,7%22. Axel Kicillof (Buenos Aires): 43,1%23. Ricardo Quintela (La Rioja): 42,5%24. Alberto WeretilneCk (Río Negro): 41,8%.