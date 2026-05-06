Fuerte salto de los ingresos para Neuquén por las regalías

Abril mostró una suba importante en términos reales de los recursos para la provincia, con un aporte muy importante de la actividad hidrocarburífera.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en abril ingresos por un total de 577.754 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto dio una suba desde el punto de vista real, que surge de contrastar ese número con la inflación, del orden del 19,4 por ciento.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos de unos 130 mil millones de pesos más que lo recaudado en marzo. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios, traccionado esto por la actividad petrolera.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 303.989 millones de pesos.

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El aporte del petróleo y el gas

Esto implica una suba muy importante, del 38,3 por ciento real, con relación a abril del año pasado y del 43,4% respecto a marzo. Las de petróleo dejaron 252 mil millones de pesos, mientras que las de gas totalizaron $48 mil millones.

A su vez, los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 182.835 millones de pesos, con una variación positiva real del 6,7% con relación a abril de 2025 y de 16,7% en comparación con marzo de este año.

Fondos nacionales

La tendencia que no cambia es en cuanto a los fondos que envía el gobierno nacional, que volvieron a dar en baja por cuarto mes consecutivo, en este caso con un 2,1 por ciento negativo en el comparativo abril de este año contra igual mes del año pasado.

Por coparticipación se le giraron a Neuquén 67 mil millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $23.800 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 53 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (32%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron solo el 16 por ciento del total de fondos que percibe la provincia.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

Este último dato es parte de la discusión que tanto Neuquén como otras jurisdicciones del país mantienen con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables.

Todo esto, más allá de alguna mejora en cuanto al acuerdo por el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del ISSN.

Por esta deuda, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Nación ahora pagará $48.000 millones, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones, desde este mes de mayo.