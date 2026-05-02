Qué dijo Rolando Figueroa sobre la renuncia de Luis Bertolini a la intendencia de Plottier

El gobernador opinó sobre la situación de Plottier, atravesada por las denuncias de corrupción hacia el ex intendente. Este jueves, Malena Resa asumió como intendenta interina.

El gobernador Rolando Figueroa se pronunció en relación a la crisis institucional que atraviesa la localidad de Plottier . Esta semana, el ahora ex intendente Luis Bertolini, renunció a su cargo y denunció una persecución política en su contra. “Espero que Plottier se ponga de pie“, dijo el gobernador de la provincia, quien aseguró que no tuvo comunicación con la intendenta interina, Malena Resa , que asumió al frente del gobierno local.

“Hemos sido muy prudentes de la autonomía de poderes“, dijo Figueroa en una entrevista con LM Neuquén , durante una recorrida por la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , que inició este viernes en Villa Pehuenia - Moquehue.

El mandatario provincial aclaró que no se comunicó con Malena Resa , la flamante intendenta de Plottier, que juró en su cargo este jueves en medio de un clima turbulento para la ciudad. Horas antes, Bertolini comunicó que renunciaría a su cargo y aseguró que existió una maniobra política y judicial para sacarlo del poder.

La Justicia de Neuquén formuló cargos a Bertolini por presuntas irregularidades en la administración de los fondos municipales. Desde la Fiscalía de Delitos Económicos postularon que el ahora ex jefe comunal había contratado de manera directa y con sobreprecios a una empresa vinculada al hijo de una funcionaria de su gestión.

Dia 1 Entrevista Rolando Figueroa sobre Plottier

“Es un tema que debe resolver Plottier con las herramientas legales y constitucionales que cada uno tiene“, dijo Figueroa, que aclaró que no tuvo contacto con las autoridades de Plottier en este contexto de crisis institucional.

El gobernador de la provincia no estaba en territorio neuquino cuando se produjo la renuncia de Bertolini y la jura de Resa como nueva intendenta de la localidad. Había realizado un viaje oficial a Buenos Aires, en el que visitó las embajadas de Estados Unidos, Chile y Francia para gestionar la llegada de inversiones en rubros de la economía que son complementarios al oil and gas, como es el caso del turismo.

Más allá de la distancia geográfica, Figueroa dejó ver que mantuvo distancia del conflicto. “Siempre hemos sido muy prudentes, la Justicia tiene que trabajar con la independencia que cada uno tiene y cada Municipio tiene que resolver sus problemas con la autonomía de poderes que consagra nuestra Constitución Provincial“, afirmó.

Juicio Bertolini (8) Maria Isabel Sanchez

Y brindó un mensaje para el futuro: “Espero que Plottier se ponga de pie“, dijo en relación a la crisis que atraviesa el Municipio, que comenzó primero con rumores de renuncia de Bertolini a partir de supuestas complicaciones de salud y con una denuncia por irregularidades en el manejo de los fondos públicos que derivó en una investigación judicial y un pedido de suspensión por parte del Concejo Deliberante.

“Son muchos años que se han perdido para poder desarrollar una ciudad que es muy importante“, dijo Figueroa sobre Plottier, que es la segunda urbe más poblada de la provincia, después de Neuquén capital. Según los datos del último censo, la localidad contaba en 2022 con un total de 52.190 habitantes.

ON - Malena Resa (14) Omar Novoa

El caso Bertolini y la crisis institucional en Plotier

El intendente, Luis Bertolini, presentó su renuncia al cargo en medio de una escalada de tensiones políticas, acusaciones judiciales y un clima de creciente incertidumbre en la ciudad.

La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa. en la que el ahora exjefe comunal defendió su gestión, negó irregularidades y denunció una “maniobra judicial y política” en su contra.

En su escrito, el intendente aseguró que su renuncia no responde a una admisión de culpa, sino a la necesidad de “defender la democracia” desde otro lugar, en medio de lo que considera un proceso irregular.

Juicio Bertolini (5) Maria Isabel Sanchez

Pasadas las 19 de este jueves, Malena Resa se convirtió en la intendenta interina de Plottier en clima marcado por la turbulencia política y judicial de los últimos días. El acto se realizó en la sala de conferencias de la Municipalidad de Plottier.

"Es un rol, lugar y situación que no elegimos. No es un momento de festejo. Es un momento de responsabilidad, de respeto, de compromiso, y sobre todas las cosas, de mucho trabajo. Plottier atraviesa una crisis muy profunda, marcada por el desorden, la mala administración, el atraso de la gestión pública y hechos de corrupción que han dañado la confianza en nuestra comunidad", dijo tras asumir el cargo.