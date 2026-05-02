Registro civil móvil: el cronograma para la primera quincena de mayo

El dispositivo recorrerá el paraje Lonco Luán, Paso Pino Hachado, El Huecú, Caviahue, San Patricio del Chañar, Neuquén capital y Rincón de los Sauces. Enterate las fechas.

Se anunció el cronograma del registro civil móvil para la priemra quincena de mayo.

El cronograma de trabajo del Registro Civil Móvil para la primera quincena de mayo comprende diversas localidades de la provincia a fin de acercar servicios esenciales a la comunidad. El organismo dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Diversidad, iniciará su recorrido el lunes 4 de mayo en el paraje Lonco Luán, donde atenderá consultas y trámites de la comunidad mapuche Catalán.

El martes 5 se ubicará en el paso fronterizo Pino Hachado, sobre la ruta provincial 23, mientras que el miércoles 6 brindará atención en El Huecú, en la oficina seccional N°1600, ubicada en Belgrano sin número.

El itinerario semanal continuará el jueves 7 y viernes 8 en Caviahue, en la Oficina Seccional N°2702, ubicada sobre calle 8 de Abril sin número.

En tanto, el lunes 11 el dispositivo se trasladará al barrio 12 de Octubre de San Patricio del Chañar, y funcionará en el salón Nueva Esperanza, en la intersección de Lago Ramos Mejía y Cerro Wayle. El martes 12 estará en la ciudad de Neuquén, en el barrio Cuenca XVI, en la esquina de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

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El recorrido de la primera quincena finalizará en Rincón de los Sauces, donde atenderá desde el miércoles 13 al viernes 15 en la sede municipal, ubicada en Chos Malal 1277, en respuesta a la creciente demanda de trámites en la localidad de la región Vaca Muerta.

En todos los puntos, la atención será de 9 a 14, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios para DNI, pasaportes y cambios de domicilio. Para más información, se puede consultar el sitio oficial del organismo: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/.

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Red de Acceso a la Justicia en Neuquén: quiénes pueden usarla y qué tramites podés realizar

Hay escenas que se repiten: una vecina que no sabe dónde denunciar violencia de género, trámites que se postergan porque implica tener que cruzar la ciudad, una duda legal que queda sin respuesta porque no hay tiempo, dinero o información suficiente para resolverla. Frente a este escenario cotidiano, la Justicia intenta acortar esa distancia.

Se trata de la Red de Acceso a la Justicia, un dispositivo que busca acercar información, orientación y canales de gestión a distintos sectores de la comunidad, especialmente en los barrios alejados del centro de la ciudad.

La propuesta además parte de una idea simple, pero estructural: el acceso a la justicia no se agota en tribunales, expedientes o audiencias. También implica poder entender derechos, saber cómo ejercerlos y contar con acompañamiento para hacerlo y entender a cuál estamento corresponde acudir.

red de acceso a la justicia tramites

Los trámites que pueden realizarse son:

Atención a la Comunidad (A)

Orientación sobre ubicación de organismos judiciales

Orientación y derivación responsable para la realización de trámites judiciales

para la realización de trámites judiciales Recepción de quejas y sugerencias

Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad

Justicia en tu Comunidad (B)

Brindar información, orientación, asesoramiento y realizar derivaciones.

Gestionar turnos .

. Tomar audiencias , tanto programadas como espontáneas.

, tanto programadas como espontáneas. Recepcionar denuncias .

. Realizar el monitoreo de causas en trámite.

Equipo de Atención: