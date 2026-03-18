Red de Acceso a la Justicia en Neuquén: quiénes pueden usarla y qué tramites podés realizar

Buscan difundir la red que actúa como una puerta de entrada a la Justicia con asesoramiento, gestión de turnos, audiencias, denuncias y monitoreo de causas.

Hay escenas que se repiten: una vecina que no sabe dónde denunciar violencia de género, trámites que se postergan porque implica tener que cruzar la ciudad, una duda legal que queda sin respuesta porque no hay tiempo, dinero o información suficiente para resolverla. Frente a este escenario cotidiano, la Justicia intenta acortar esa distancia.

Se trata de la Red de Acceso a la Justicia , un dispositivo que busca acercar información, orientación y canales de gestión a distintos sectores de la comunidad, especialmente en los barrios alejados del centro de la ciudad.

La propuesta además parte de una idea simple, pero estructural: el acceso a la justicia no se agota en tribunales, expedientes o audiencias. También implica poder entender derechos, saber cómo ejercerlos y contar con acompañamiento para hacerlo y entender a cuál estamento corresponde acudir.

SFP Juez de Familia Jorge Sepulveda (14) Sebastián Fariña Petersen

¿Por qué una red de Acceso a la Justicia en los barrios?

La Red funciona a través de distintos puntos de contacto distribuidos en la provincia, donde equipos capacitados brindan orientación jurídica, derivaciones y acompañamiento en trámites. No reemplaza a los juzgados, pero sí actúa como una puerta de entrada.

En muchos casos, es el primer vínculo entre las personas y el sistema judicial. Allí se pueden canalizar consultas vinculadas a conflictos familiares, situaciones de violencia, problemas de convivencia, acceso a documentación o dudas sobre procesos judiciales. También se orienta sobre cómo y dónde realizar denuncias, qué organismos intervienen en cada caso y cuáles son los pasos a seguir.

Por eso uno de los ejes centrales de la Red es el trabajo territorial. La lógica no es que las personas se acerquen únicamente a los edificios judiciales, como los Juzgados de Paz sino que existan dispositivos que circulen, que se inserten en espacios comunitarios.

justicia neuquen tramites

Ese enfoque busca atender una desigualdad concreta: no todas las personas parten del mismo lugar al momento de ejercer sus derechos. Factores económicos, geográficos y culturales muchas veces condicionan —o directamente impiden— el acceso al sistema judicial. De esta manera, los lineamientos centrales buscan generar una Justicia más cercana, humana, accesible y descentralizada.

¿Qué servicios ofrece la Red de Acceso a la Justicia?

Atención a la Comunidad (A)

Orientación sobre ubicación de organismos judiciales

Orientación y derivación responsable para la realización de trámites judiciales

para la realización de trámites judiciales Recepción de quejas y sugerencias

Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad

Justicia en tu Comunidad (B)

Brindar información, orientación, asesoramiento y realizar derivaciones.

Gestionar turnos .

. Tomar audiencias , tanto programadas como espontáneas.

, tanto programadas como espontáneas. Recepcionar denuncias .

. Realizar el monitoreo de causas en trámite.

Equipo de Atención:

Juez/a de Familia

Operador Jurídico de la Oficina de Violencia

Equipo Interdisciplinario de Familia

Defensor/a de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes

Referente del Servicio de Orientación Jurídica (MPD)

Integrantes de la Red de Justicia y Acceso Comunitario

Nota: atienden de manera rotativa en el interior de la provincia

Información y Asistencia (C)

Dar información básica sobre trámites judiciales.

Informar sobre trámites que requieran el pago de tasas, aranceles , u otros. Dónde y cómo pueden abonarse.

, u otros. Dónde y cómo pueden abonarse. Informar qué organismo o dependencia corresponde a su caso. Derivación responsable.

Dar una explicación sencilla sobre el estado de una causa o funcionamiento del sistema.

o funcionamiento del sistema. Informar y explicar si su caso requiere o no el patrocinio de un letrado .

. Informar sobre dónde y cómo efectuar denuncias o presentaciones, dependiendo el trámite. Nota: Si es posible, asistir en su realización (ejemplo: denuncias web del MPF)

Dónde acceder a la Justicia en Neuquén, Añelo, Picún, Piedra del Águila y Andacollo

En la ciudad de Neuquén, la Red de Acceso a la Justicia cuenta con distintos puntos de atención distribuidos entre el oeste y el este, con días y horarios específicos.

En el oeste neuquino, uno de los dispositivos funciona en el CPC El Nido, en el barrio 7 de Mayo, donde todos los jueves de 8 a 14 se desarrolla el programa Justicia en tu Comunidad, con instancias de información y asistencia. También en la zona oeste, en Collón Curá 572 —donde funciona el Juzgado de Paz N°3— hay atención los lunes y miércoles en el mismo horario, centrada en orientación y acompañamiento.

Otro punto en el oeste se ubica en Pérez Novella 4754, en el Juzgado de Paz N°2, donde el servicio se brinda los martes y viernes de 8 a 14, con eje en la información y asistencia a vecinos.

red de acceso a la justicia tramites (2)

En el este de la ciudad, la atención se concentra en dos sedes sobre calle Leloir (686 y 881), donde hay atención todos los días de 8 a 14. Allí se combinan instancias de atención a la comunidad con tareas de orientación e información.

La red también se extiende a otras localidades de la provincia. En Andacollo, funciona en el Juzgado de Paz ubicado en avenida Gobernador Felipe Sapag 303, todos los jueves de 9 a 13:30, bajo la modalidad de Justicia en tu Comunidad. En Añelo, el dispositivo se instala los miércoles en la intersección de Bajada de los Patrias y Carlos Pellegrini, también de 9 a 13:30, donde además se brinda información y asistencia.

En Picún Leufú, el punto de atención se ubica en el Concejo Deliberante, en barrio Progreso (Buenos Aires s/n y Pasaje Blanco), con presencia todos los jueves de 9 a 14. Por su parte, en Piedra del Águila, el servicio funciona en el Juzgado de Paz, en Excombatientes de Malvinas 27, también los jueves de 8 a 14.