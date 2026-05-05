Fingió un embarazo, acusó a su pareja por golpes y secuestro y estuvo días desaparecida: ahora quedó procesada

Yésica Cuevas está imputada por falsa denuncia. La Justicia determinó que nunca estuvo embarazada y avanzó con el pedido de elevación a juicio.

Fingió un embarazo, acusó a su pareja por golpes y secuestro y estuvo desaparecida.

La Justicia de Berazategui procesó a Yésica Cuevas, la mujer que a comienzos de 2024 aseguró estar embarazada de trillizos , desapareció durante más de diez días y luego denunció haber sido secuestrada y golpeada por su expareja . Con el avance de la investigación, los fiscales reunieron pruebas que descartan su versión y la imputaron por el delito de falsa denuncia.

La medida fue dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2, que ya notificó a la acusada sobre su situación procesal. Según indicaron fuentes judiciales, también se realizó el requerimiento de elevación a juicio , por lo que Cuevas deberá responder ante la Justicia por lo ocurrido a partir del 29 de enero de 2024.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la mujer estuvo desaparecida hasta el 9 de febrero de ese año, cuando fue encontrada. Luego volvió a perderse su rastro y no fue ubicada nuevamente hasta principios de abril de 2026. En ese momento, se presentó de manera voluntaria en la fiscalía, donde fue notificada del proceso en su contra, aunque optó por no declarar.

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Actualmente, la defensa oficial cuenta con un plazo de 13 días para oponerse al pedido de elevación a juicio. En caso de no hacerlo, la causa avanzará automáticamente hacia un debate oral en un juzgado correccional. Mientras tanto, Cuevas permanece en libertad.

La denuncia y la desaparición

El caso se hizo público el 29 de enero de 2024, cuando Cuevas salió de su casa rumbo a una farmacia y no regresó. Su familia denunció la desaparición y se inició una intensa búsqueda en Berazategui, en medio de la preocupación por su supuesto embarazo avanzado y una cesárea programada.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir inconsistencias. El hospital donde supuestamente iba a ser atendida informó que no existía ningún turno ni registros médicos a su nombre. A esto se sumó el testimonio de un profesional de la salud que aseguró que meses antes la mujer le había solicitado un certificado falso de embarazo.

La versión que fue descartada

En un primer momento, Cuevas sostuvo que había sido víctima de un secuestro. Según su relato, su expareja Javier Balmaceda la había golpeado y obligado a parir a los trillizos, lo que habría derivado en la pérdida de los bebés.

No obstante, las pruebas recolectadas durante la investigación desmintieron esa versión. Las pericias ginecológicas realizadas el 15 de febrero de 2024 fueron determinantes: no se detectaron signos físicos de un embarazo reciente ni de un parto.

Con esos elementos, la fiscalía concluyó que nunca existió el embarazo y que toda la situación fue una simulación. A partir de ello, se avanzó con la imputación por falsa denuncia y el posterior procesamiento de la mujer.