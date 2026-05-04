Andrés Peressini se suma al gabinete de Mariano Gaido en Neuquén: ¿Qué lugar ocupará?

El exintendente de Plottier va a estar en el área de Planificación desde donde buscará aprender sobre la gestión municipal.

Una nueva incorporación al gabinete del intendente de Neuquén , Mariano Gaido , llegará en los próximos días. Se trata del ex intendente de Plottier , Andrés Peressini, quien confirmó que se sumará al área de Planificación.

Peressini contó a LM Neuquén que se acercó a Gaido y al diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez , ambos dirigentes del nuevo espacio político Primero Neuquén para aprender de su gestión municipal.

"Mariano me abrió la puerta, me acerqué a él y a Claudio y me quieren en su equipo. Voy a trabajar con ellos", anunció Peressini, quien luego de ser intendente de Plottier en dos oportunidades, fue diputado provincial aliado al MPN.

mariano gaido acceso norte gacetilla 4

El ex intendente recordó que Gaido era ministro de Gobierno provincial cuando él era intendente de Plottier y que en esos años se conocieron mucho. "Mariano recuerda muy bien mi trayecto de intendente y cómo resolví las situaciones de conflicto, el hoy intendente de Neuquén siguió muy de cerca cómo goberné y siempre tuvimos una excelente relación", compartió.

"Me acerque porque ellos están llevando adelante la ciudad más grande de la Patagonia y un proceso exitoso en lo que refiere a una transformación que hacia falta para Neuquén. Estoy muy contento que me permitan trabajar a la par de ellos", expresó.

Peressini destacó obras como la que se está llevando adelante en la avenida Mosconi, la ampliación del Paseo Costero, los gimnasios vecinales, el polo tecnológico en el área norte de la ciudad y aseguró que todo es parte de la transformación que lleva adelante Mariano Gaido.

"Toda la provincia está mirando la trasformación de Neuquén, el intendente está posicionando la ciudad a nivel regional, país e incluso latinoamericano. Y todo con recursos propios, Neuquén es la vidriera de la provincia", elogió.

En qué área va a trabajar Peressini

Peressini contó que si bien aún no está el decreto de su designación ya tiene confirmado su desembarco a la capital. Comentó que su participación va a ser ad honorem y aunque no quiso precisar la cartera que tendrá a cargo , si adelantó que será dentro del área de Planificación.

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Dijo que se va a desempeñar con todo lo que tiene que ver movilidad urbana, va a estar con el tema de los desplazamientos de los vecinos, los nexos, el transporte público y todo al rededor del movimiento de los ciudadanos por la ciudad.

"Voy a ser parte de su equipo, me voy a poner a estudiar todos los procesos de obras que están llevando adelante. Las obras culturales, deportivas, de administración. La modernización de la ciudad. Va a ser un aprendizaje de trabajar con personas muy activas, dinámicas en post de gobernar para el bienestar de los vecinos", afirmó.

Qué dijo sobre la salida de Luis Bertolini de Plottier

En ese sentido, Peressini dijo que va a trabajar en Neuquén primero, y que luego "el tiempo dirá" hacia donde irá, por lo que dejó la puerta abierta de su futura posición política de cara a las próximas elecciones, ya sea provinciales como municipales de Plottier.

Andrés Peressini salió a dar batalla en Plottier. Andrés Peressini salió a dar batalla en Plottier.

Igualmente, sin querer adelantarse destacó que este nuevo desafío es para él una oportunidad importante para compartir temas políticos y de gestión.

Contó además que su incorporación al gobierno de la capital dejó muy contentos a los vecinos de Plottier que aún lo siguen acompañando y aprovechó para dar una opinión de lo recientemente ocurrido en su ciudad con la renuncia del ex intendente Luis Bertolini.

"Yo estuve 8 años a cargo de Plottier y 4 como diputado provincial y no tengo ninguna causa judicial", se limitó a destacar.