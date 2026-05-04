Plaza Huincul: hallaron muerto a un hombre y hay sospechas de un hecho violento

El cuerpo fue encontrado en su casa, en el barrio Otaño. La fiscalía ordenó una autopsia para conocer las causas y la Policía recogió elementos de prueba.

Los integrantes del MPF de Cutral Co ya ordenaron la realización de una autopsia para confirmar las causas de la muerte.

Un importante despliegue policial en las primeras horas de la tarde de este lunes generó una gran inquietud en el barrio Otaño de la ciudad de Plaza Huincul. Con el correr de los minutos, los vecinos tomaron conocimiento de que un hombre que vivía solo fue hallado muerto en su vivienda.

Los primeros móviles de las fuerzas de seguridad neuquinas arribaron pasado el mediodía y, luego, tras confirmarse el hallazgo de un cuerpo, fue notificado el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Como ocurre en otros hechos similares, se montó un dispositivo en derredor de la vivienda con el fin de preservar la escena y se colocó una cinta en el límite del patio de la pequeña propiedad donde vivía el hombre, situada sobre calle Misiones.

Además de relevar la zona, los agentes policiales consultaron a los vecinos si tenían conocimiento de alguna anormalidad y la presencia de personas sospechosas en la zona. A simple vista, el hombre fallecido tendría una herida y por este motivo, el fiscal jefe Gastón Liotard anticipó al sitio Cutral Co Al Instante que se trataría de una “muerte violenta”.

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De igual modo, el MPF ya solicitó una autopsia para confirmar la causa de la muerte y si se trata de un hecho reciente o el deceso se produjo mucho antes del hallazgo del cuerpo.

Identidad de la víctima

En cuanto a los datos filiatorios, el hombre tenía 29 años y según La Voz del Neuquén su apellido sería Albornoz.

El trabajo investigativo está a cargo de personal de la Policía de Plaza Huincul, los peritos de Criminalística y el equipo de la fiscalía de Cutral Co.

De forma inicial, se especula que apenas se conozca la causa de la muerte, se avanzarían con otras actuaciones tendientes a esclarecer lo sucedido.

fiscal jefe gaston liotard.jpg El fiscal jefe Gastón Liotard estuvo a cargo de la acusación en contra del violador de Plaza Huincul.

Lamentablemente, el incidente de Plaza Huincul viene precedido de otros hechos de violencia ocurridos en las últimas 72 horas. En el cierre de la semana que pasó, en el barrio Islas Malvinas de esta capital, un vecino de 30 años fue apuñalado mortalmente en el pecho. La víctima fue identificada como Nicolás Cifuentes, un colaborador del Motocross Club Neuquén y que se destacaba por su tarea como jefe de banderilleros.

Hasta el momento, el autor del crimen no fue atrapado y la Policía provincial indicó que se esperaban obtener datos certeros tras el análisis de material de cámaras de seguridad.

Una seguidilla de homicidios

Apenas un día después del asesinato en el Islas Malvinas, en la zona de la meseta de esta capital, se produjo otro hecho de violencia cuando un hombre apuñaló mortalmente a un trabajador que le recriminó una serie de insultos. Este incidente tuvo lugar el sábado en horas de la tarde, en el sector conocido como El Choconcito y también se encuentra bajo investigación luego de conocerse el deceso de la víctima en la madrugada de este último domingo.

En las primeras horas de la mañana de este lunes, se confirmó que la víctima es oriunda de la ciudad rionegrina de Cipolletti y que habría buscado interceder luego de que el asesino golpeó a un amigo.