Atraparon e imputaron al agresor de la joven que esperaba el colectivo en la Ruta 22: así fue el momento del ataque

El hombre tenía antecedentes penales por tres intentos de robo. El video de una cámara domo captó el momento del ataque y la huída.

El hombre acusado del ataque a golpes y robo a una estudiante del IFD 5 que aguardaba el colectivo en Plottier fue imputado este viernes durante una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial. La mujer estaba esperando el transporte público más de una hora luego de que una unidad no se detuviera.

La investigación está a cargo del fiscal Horacio Maitini junto a la asistente letrada Nadia Pérez, quienes expusieron la reconstrucción del hecho y las pruebas reunidas hasta el momento.

En una audiencia de formulación de cargos el fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez imputaron a un hombre, A. A. V. S, por un violento robo a una estudiante que esperaba el colectivo en la ciudad de Plottier y solicitaron que permanezca detenido con prisión preventiva .

Cómo fue el cruel ataque a la estudiante

De acuerdo a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el pasado 25 de abril de 2026, aproximadamente a las 00:15, en las inmediaciones de calle Leopoldo Lugones y Ruta 22.

Allí la víctima se encontraba esperando el colectivo luego de salir de cursar de un Instituto de Formación Docente (IFD). La unidad pasó por la parada pero no se detuvo, motivo por el cual la mujer permaneció en el lugar donde fue abordada por el imputado.

ruta 22 plottier María Isabel Sánchez

De acuerdo con la acusación, el hombre se acercó sin mediar palabra y comenzó a golpearla con puños en el rostro, las piernas y otras partes del cuerpo. Bajo esa agresión, le sustrajo un teléfono celular Samsung Galaxy y un bolso blanco que contenía cuadernos, un equipo de mate, auriculares, anteojos, tarjeta de transporte y llaves. Antes de escapar, se burló de la víctima y le dijo que “nadie la iba a ayudar”.

La fiscalía encuadró el accionar en el delito de robo simple. Durante la audiencia también se detalló que el acusado ya se encuentra imputado en otros tres hechos por tentativa de robo, un dato que fue incorporado como antecedente relevante en la discusión judicial.

El video del ataque

Como parte de los elementos de evidencia aportados por el fiscal en la etapa de formulación de cargos el video registrado por una cámara de seguridad tipo domo de la Ruta 22 pudo dar cuenta de la dinámica del hecho.

La secuencia comienza a las 0:16 del 25 de abril cuando la joven está apostada en el ingreso a la Terminal de Ómnibus de Plottier por la iluminación del sector, después de haber esperado desde las 22:15 el colectivo porque una unidad del Pehuenche que había pasado no se detuvo.

El imputado vestido con ropas oscuras se dirige caminando de oeste a este por la ruta 22 hasta donde está parada la estudiante y, aunque por la lejanía no se llega a observar al detalle la golpiza y la sustracción de sus pertenencias, luego se observó que se aleja a paso rápido y después huye por la colectora corriendo en sentido oeste.

En tanto la joven intenta alcanzarlo pero cojea hasta la Ruta 22 hasta que es socorrida por un motociclista que hace un llamado por su teléfono celular a la Policía hasta que a las 0:24 arribaron dos móviles policiales.

Atraparon al agresor de la joven que esperaba el colectivo en la Ruta 22

Prisión preventiva por 30 días

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial el viernes último, Maitini y Pérez solicitaron que el acusado quede detenido bajo la modalidad de prisión preventiva por un plazo de 30 días.

Los representantes del MPF argumentaron que la medida es necesaria ante la existencia de riesgo de fuga y de peligro para la integridad de la víctima.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti avaló el pedido de la fiscalía, dio por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva por el plazo solicitado.

Fuerte reclamo de estudiantes a las autoridades

Luego del grave ataque y robo que sufrió una estudiante el pasado viernes por la noche mientras esperaba el colectivo sobre la Ruta 22, estudiantes, profesoras y directivas iniciaron un fuerte reclamo por mayor seguridad, funcionamiento real del servicio de colectivos y un edificio propio.

La joven estudiante de 31 años que cursa el segundo año de la carrera de profesora de educación primaria realizó la denuncia en la Comisaría Séptima, ubicada a 13 cuadras del IFD 5. Allí describió los hechos, que relató a LM Neuquén.

"A mi me angustia la poca empatía que tiene la gente ante esta situación y la negligencia de los choferes de la empresa Pehuenche que nos dejan a la deriva", manifestó Ángeles, quien agregó que no es la primera vez que el colectivo no para y deja varada a estudiantes de China Muerta y Senillosa.

En tanto, indicó que el año pasado compañeras suyas sufrieron acoso por parte de automovilistas mientras esperaban el colectivo en aquel lugar sin iluminación.