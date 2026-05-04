Las obras comenzarán luego de finalizados los trabajos de ingeniería hidráulica para garantizar soluciones definitivas y para que el asfalto tenga durabilidad.

La Municipalidad de Neuquén iniciará el asfalto en 25 cuadras de Los Polvorines

La transformación del sector Los Polvorines entra en su etapa de mayor visibilidad con el despliegue de las máquinas que esta semana comenzarán las obras de asfalto en las primeras calles del sector.

Se trata de una intervención estratégica de la Municipalidad de Neuquén que abarca 25 cuadras en el barrio Altos del Limay, donde primero fue necesario ejecutar una compleja infraestructura de ingeniería hidráulica.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , precisó que los trabajos actuales se centran en el área de Anaya y Senger. Este sector tiene la particularidad de estar construido en un bajo, lo que generaba anegamientos constantes durante los días de lluvia .

Hasta hace poco tiempo, el municipio debía intervenir con bombas de extracción y camiones vactor para retirar el agua acumulada que no escurría por gravedad.

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Obras clave para el sector

Nicola explicó que para revertir esta situación se realizó un trabajo muy importante de pluviales, cordón cuneta y la instalación de un pozo de bombeo que ya está funcionando.

“Ya estamos muy avanzados con la red cloacal y esta semana, si todo marcha bien, el día jueves vamos a estar empezando a colocar las primeras cuadras de carpeta asfáltica”, aseguró el funcionario y detalló que, a medida que se completen las conexiones, se iniciará inmediatamente el asfaltado.

Con la gestión del agua resuelta, el equipo avanzó en la red cloacal, un servicio básico que este antiguo barrio del sur de la ciudad no poseía. Se están ejecutando 210 conexiones no solo cloacales sino también de la red de agua potable.

Los trabajos de asfalto

El proyecto contempla pavimentar un total de 15.000 metros cuadrados. Los trabajos incluyen el asfaltado completo de la calle Anaya, desde Senger hacia el norte, uniendo este sector con la zona que el municipio ya había pavimentado hacia el río Limay.

“Una vez que finalicemos la red y compactemos, el barrio quedará totalmente integrado a las troncales principales del sur, permitiendo una circulación ágil y segura para los vecinos”, puntualizó Nicola.

Según las mediciones técnicas, se intervendrán calles con anchos de 6, 7 y 7,50 metros, adaptándose a la realidad urbana de cada cuadra.

Obras sistema pluvial en Los Polvorines

Una obra con fondos propios

Esta obra es un reflejo de la planificación basada en la palabra cumplida y la gestión eficiente de los recursos. Al utilizar fondos propios provenientes del superávit municipal, la capital puede sostener un ritmo acelerado de infraestructura que iguala oportunidades.

Respecto a los plazos, Nicola estimó que en un máximo de 90 días la totalidad de los trabajos en el sector deberían estar terminados, consolidando así una urbanización completa.

La intervención en Los Polvorines se suma a los múltiples frentes de obra que la Municipalidad de Neuquén mantiene activos en diversos barrios, donde cada habitante puede acceder a infraestructura de calidad y servicios esenciales cerca de su hogar. Esta política de equilibrio territorial refuerza el orgullo neuquino de vivir en la capital que más crece en todo el país.