María Pasqualini: "Una vez publicada la ordenanza, no va a haber limpiavidrios en Neuquén"

El Municipio detectó entre 11 y 20 puntos donde se concentra esta actividad en la ciudad. La funcionaria aseguró que ya hay nueve anotados para iniciar las capacitaciones.

La ciudad de Neuquén avanza en la prohibición total de la actividad de limpiavidrios en esquinas y semáforos, luego de que el Concejo Deliberante aprobara el proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal.

Actualmente, el Municipio tiene detectados entre 11 y 20 puntos donde se concentra la actividad, variando según los días de la semana. La prohibición alcanzará a toda la ciudad y no solo al área céntrica.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini , recordó que la decisión responde a un reclamo sostenido de la ciudadanía: “Vamos a ser absolutamente determinantes, porque hay un pedido de los vecinos y de las vecinas. Hubo algunas cuestiones de inseguridad y tenemos que trabajar en ese sentido”.

En esa línea, remarcó que no se trata de una medida aislada sino de un abordaje integral que el Municipio comenzó a implementar antes incluso de la sanción de la norma: “Ya se han hecho todos los relevamientos pertinentes y sabemos que más del 70% no son de la ciudad de Neuquén”.

Maria Pasqualini

También destacó que la política pública no solo apunta a ordenar el espacio urbano, sino también a generar alternativas para quienes realizaban esta actividad. En ese marco, reveló la funcionaria, ya hay nueve personas registradas que comenzarán en mayo capacitaciones en oficios.

“Ellos han elegido formación en construcción en seco y seguimos avanzando con quienes se van incorporando”, explicó Pasqualini, quien subrayó que el objetivo es facilitar la inserción laboral y brindar herramientas concretas.

Además, el plan contempla la posibilidad de revinculación con las ciudades de origen porque “muchos han manifestado que quieren volver”, y detalló que, mediante programas conjuntos con el gobierno provincial, se gestionarán pasajes y asistencia para concretar esos traslados.

sesión concejo deliberante de Neuquén

“Hay algo que tiene que quedar claro: una vez publicada la ordenanza, no va a haber limpiavidrios en Neuquén”, afirmó Pasqualini, al tiempo que reiteró que el municipio será firme en los controles y en el cumplimiento de la normativa.

La perspectiva social

"El municipio cuenta con la información de quienes son y dónde están y está haciendo un trabajo de información y ofrecimiento de otras alternativas laborales, lo cierto es que realizan esas actividades porque no tienen herramientas o alternativas para hacer otra cosa"; "el municipio ya está haciendo ese trabajo y para lo que se nieguen y sigan ejerciendo la actividad, ahí sí se les aplicarán las multas", detalló la concejal del MPN, Victoria Fernández, impulsora del proyecto.

Respecto de la imposibilidad lógica que tendrían los limpiavidrios para pagar, contestó: "Está claro que no las van a pagar, sabemos que una persona en esa situación no puede hacerlo, por lo tanto lo que se estableció en la normativa es que los tribunales de faltas puedan sustituir la sanción económica atendiendo el contexto de la persona por otro tipo de medidas vinculadas a la realización de cursos de inserción laboral y de tareas comunitarias".

Las multas

Las sanciones económicas previstas van desde los $17.520 hasta los $350.000 para quienes realicen la actividad, mientras que los automovilistas podrán enfrentar multas de hasta $262.800.

Más allá del esquema sancionatorio, desde el municipio remarcaron que el objetivo es desalentar la práctica y reducir situaciones de riesgo en la vía pública.

En palabras de Fernández, la intención es avanzar sobre una problemática que “genera inseguridad y un uso inadecuado del espacio público”, apelando también a la responsabilidad de los vecinos para que la actividad deje de realizarse en la ciudad.

concejales prohibieron los trapitos

Consultada sobre qué pasa con los malabaristas y otros tipos de actividades en semáforos, Fernández dijo: "Visualizamos al arte callejero de otra manera, no es un tema que vaya por ese lado, la idea es que puedan insertarse y realizar otro tipo de actividades".