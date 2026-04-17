Prohibición total de los limpiavidrios en Neuquén: detalles del plan para "los de afuera" y los neuquinos en las esquinas

María Pasqualini y Matías Nicolini dieron detalles del proyecto de ordenanza. "No será una caza de brujas", advirtieron. ¿Cómo intervendrán caso por caso?

Se tomó la decisión política de avanzar con la prohibición de los limpiavidrios en la ciudad de Neuquén, un tema muy complejo, donde actuará la policía, salud pública y la Municipalidad de Neuquén en conjunto con el gobierno provincial.

Este viernes hubo una conferencia donde se confirmó que la actividad, donde el 70% de los actores "son de afuera" estará prohibida por ordenanza. También hay otro 30% que son personas de Neuquén, muchas en situación de calle y con consumos de drogas. Habrá un plan específico, capacitaciones y un apoyo económico para una transición. También, otro detalle: habrá sanciones para los que "se dejen" limpiar los vidrios (los automovilistas).

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, fue determinante al fijar cuál será la posición oficial del gobierno municipal. “Tenemos una decisión tomada en función de los vecinos y vecinas de la ciudad y es que esta actividad va a estar prohibida”, expresó.

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La medida será instrumentada a través de una ordenanza que se tratará en el Concejo Deliberante y que, una vez sancionada, habilitará la intervención directa del Estado en la vía pública.

Prohibición de limpiavidrios: cómo se implementará

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que el objetivo central es hacer efectiva la norma y no dejarla en lo declarativo.

“Lo que está plasmado en papel poder llevarlo a la realidad”, sostuvo, y detalló que se desplegarán operativos conjuntos entre inspectores municipales y fuerzas policiales.

Ante una pregunta de LM Neuquén, de cómo se iba a tratar los casos operativos en las esquina ante el incumplimiento de la ordenante, también fue determinante. “No va a ser una persecución, no va a ser una caza de brujas”, expresó.

Prohibición limpiavirios La Municipalidad de Neuquén con el respalto del gobierno provincial avanzarán en la prohibición total de los limpiavidrios en Neuquén.

Y amplió: “No es una cuestión que se venga trabajando de un día para el otro. Se viene analizando, se viene evolucionando en ese sentido para que no sea simplemente una medida coercitiva o una medida de expulsión de las calles”.

Seguridad vial y riesgo personal

Un punto que fundamenta la ordenanza es el impacto positivo en la seguridad. Es que si bien muchos de los que ejercen esa actividad lo hacen como sostén económico, los consumo problemáticos de estupefacientes han generado muchos conflictos en las calles, discusiones con automovilistas, vecinos y comerciantes.

“Queremos calles seguras, calles libres de obstáculos para el tránsito”, planteó Nicolini.

Pero además, advirtió que la actividad expone a quienes la ejercen a situaciones de riesgo extremo. “A veces pone en peligro su propia vida, su integridad, y también la de automovilistas y motociclistas”, indicó.

“No va a ser una persecución, no va a ser una caza de brujas”, dijo el ministro de Seguridad Matías Nicolini. “No va a ser una persecución, no va a ser una caza de brujas”, dijo el ministro de Seguridad Matías Nicolini.

Según explicó, en muchos casos estas situaciones están atravesadas por consumos problemáticos, lo que agrava el escenario en esquinas de alta circulación.

Un diagnóstico previo: 100 personas y una mayoría no neuquina

El Gobierno realizó un relevamiento con equipos interdisciplinarios que permitió dimensionar el fenómeno, que creció en estos dos años, más allá de Neuquén capital. En la zona de la Confluencia, como Plottier, Centenario o incluso Cipolletti, se han tratado ordenanzas de prohibición, y un trabajo conjunto con Salud Pública.

p04-f01b-trapitos-neuquen.jpg Desde la pandemia se profundizó la actividad de los limpiavidrios en Neuquén.

“Tenemos ya este censo hecho”, explicó Pasqualini, y detalló que se identificaron alrededor de 100 personas y el dato más relevante es que el 70% no son de la ciudad de Neuquén. “Por eso hablamos de la revinculación con los lugares de origen”, indicó.

Capacitación obligatoria y salida laboral

Para quienes sí son neuquinos, el plan contempla un esquema de reconversión laboral con carácter obligatorio. “Vamos a trabajar en capacitaciones que ya existen, con rápida vinculación al trabajo”, explicó Pasqualini.

En el caso del 70% restante, el Gobierno avanzará con un dispositivo específico de revinculación con sus lugares de origen. Esto implica un abordaje territorial caso por caso, con una intervención social directa y un acompañamiento en el proceso de retorno.

Es algo que en otros aspectos ya se venía trabajando con personas en situación de calles que llegan a Neuquén con la esperanza de conseguir un trabajo en Vaca Muerta.

El relevamiento previos para analizar la ordenanza de prohibición de la actividad mostró ora realidad mucho más compleja y cruda. “Tenemos personas atravesadas por consumos, menores y personas con discapacidad”, señaló Pasqualini.

“Vamos a trabajar en capacitaciones que ya existen, con rápida vinculación al trabajo” - María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén. “Vamos a trabajar en capacitaciones que ya existen, con rápida vinculación al trabajo” - María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén.

En estos casos, intervendrán el sistema de salud provincial, áreas de desarrollo social y equipos interdisciplinarios.

En tanto que Nicolini reforzó esta mirada. “Si están desarrollando esta actividad, por algo es. Hay causas que debemos atacar como la falta de inserción laboral, falta de capacitación, consumos problemáticos”, sostuvo.

La aplicación de la ordenanza estará respaldada por un protocolo de abordaje integral, elaborado durante semanas. “Cada caso en concreto es distinto y hay que analizarlo”, explicó Nicolini.

Protocolo integral: qué pasará cuando entre en vigencia

Durante la etapa previa, ya se está trabajando en territorio, notificando a las personas relevadas y anticipando el cambio normativo.

Un punto importante es el impacto económico inmediato. Es que hoy la actividad de los limpiavidrios representa un ingreso diario para quienes la ejercen.

Por eso, el Estado evalúa implementar una asistencia económica transitoria para sostener a las personas durante el proceso de reconversión, con la condición de que las esquina dejen ser un lugar de trabajo

Más allá del enfoque social, el Gobierno fue tajante en el objetivo final. “En las esquinas no van a poder estar”, dijeron.

La política busca resolver un problema que se viene fermantendo desde la pandemia, y que altera el espacio público con esta actividad que no nace de un repollo.

Parece ser la consecuencia de un modelo de exclusión, donde desde otras partes del país llegan a Neuquén con la esperanza de una trabajo que no se da, y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Durante la conferencia también estuvieron presentes la secretaria DD.HH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, Luciana De Giovanetti, la secretaria de Emergencia y Gestión se Riesgos de la Provincia, Luciana Ortíz Luna, y el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana de la Provincia, Luis Sánchez, entre otros.