Limpiavidrios en Neuquén: buscan avanzar con la prohibición de la actividad y acceso a empleo

Los proyectos proponen desde la prohibición hasta programas de inclusión laboral para quienes hoy trabajan en la calle.

El debate por la presencia de limpiavidrios en la vía pública continúa en la agenda en el Concejo Deliberante de Neuquén, con dos proyectos que buscan prohibir la actividad y dar acceso laboral a quienes hoy la practican, en medio de reclamos por seguridad y contención social.

Por un lado, el concejal Joaquín Eguía , del bloque Fuerza Libertaria, impulsa una ordenanza que propone directamente la prohibición de los limpiavidrios en la ciudad. “Lo que establece este proyecto, en primer lugar, es la prohibición de la actividad de los limpiavidrios en la ciudad de Neuquén”, explicó.

Además, aclaró que la normativa vigente, implementada originalmente por el ex intendente Horacio "Pechi" Quiroga dejó "un gris" respecto de los denominados trapitos, ya que solo prohibía a los lavacoches.

Según detalló en diálogo con Canal 7, la iniciativa no solo contempla la prohibición. “Planteamos hacer un registro: cuántos tienen antecedentes penales, cuántos tienen pedido de captura y cuántos son realmente de Neuquén”, indicó.

Joaquin Eguia.png El concejal Joaquín Eguía.

En ese sentido, sostuvo que, desde su espacio manejan datos que contradicen otros relevamientos de personas que trabajan o habitan en la calle: "el otro día salió un informe que supuestamente el 80% es de Neuquén. Nosotros tenemos los números completamente al revés. El 80% no son de Neuquén".

Eguía agregó que el proyecto prevé distintas alternativas según cada caso. “Los que tengan problemas de adicciones, acompañarlos desde el Ministerio de Salud; y los que quieran trabajar, generar capacitaciones desde el sector público y privado”, señaló. Además, planteó incentivos para su inserción laboral: “Quienes les den trabajo podrían tener algún beneficio tributario”.

El proyecto de promotores de movilidad urbana

En paralelo, desde el bloque CC-ARI, la concejal Valeria Todero propuso otra mirada, centrada en la reconversión laboral. Su iniciativa impulsa la creación de un programa de “promotores de movilidad urbana”.

“Lo que planteo es lograr una transición de la gente que hoy está en esa situación hacia la capacitación y el empleo”, explicó. Según detalló, el programa tendría una duración aproximada de seis meses y requeriría la articulación entre el municipio y la provincia.

Según el proyecto, al que tuvo acceso LM Neuquén "el Programa tiene por objeto la transición laboral de personas que realizan actividades informales en la vía pública hacia roles de asistencia ciudadana y apoyo operativo".

Como incentivo para dar continuidad a las capacitaciones, el proyecto propone la entrega de vouchers de consumo, insumos de oficio, entre otros elementos. Los beneficiarios desempeñarían roles de "auxiliares de movilidad". Entre estos roles de asistencia e información al conductor; apoyo operativo; higiene del entorno vial; y colaboración urbana.

concejala Valeria Todero del Bloque Coalición Cívica – ARI

Todero remarcó que el problema excede lo estrictamente vial. “No es solo una cuestión de seguridad, también hay una situación social que debe ser contenida”, afirmó, y subrayó la necesidad de una intervención más amplia del Estado: “Es necesario que tanto el gobierno municipal como el provincial participen en la solución”.

El tema seguirá en discusión en comisión, en un contexto donde vecinos y comerciantes vienen reclamando medidas frente al crecimiento de esta actividad en distintos puntos de la ciudad.