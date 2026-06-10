Se incendió la histórica máquina de tren del Parque Central de Neuquén

La locomotora está ubicada sobre calle Vecinalistas Neuquinos y había sido refaccionada hace poco. Es uno de los puntos más visitados por familias y niños.

Se investigan las circunstancias en que se incendió el tren del Parque Central.

La histórica máquina de tren ubicada en el Parque Central Oeste de Neuquén se incendió, lo que generó tristeza y preocupación entre los vecinos que habitualmente disfrutan de ese espacio verde. La locomotora, instalada a la vera de la calle Vecinalistas Neuquinos, había sido refaccionada recientemente y se encontraba en muy buen estado.

El fuego afectó a uno de los sectores más reconocidos del parque, donde además se encuentran juegos infantiles que fueron instalados para el uso de las familias. La locomotora forma parte del paisaje cotidiano de la zona y es uno de los lugares elegidos por niños y vecinos para sacarse fotos, jugar y recorrer durante las tardes.

La máquina había sido pintada y puesta en valor hace poco tiempo, por lo que el incendio causó sorpresa e indignación entre quienes suelen pasar por el lugar. Hasta antes del siniestro, se encontraba en excelentes condiciones y se había convertido nuevamente en un atractivo dentro del Parque Central .

La máquina ferroviaria ha sido un punto de encuentro para generaciones de niños neuquinos que tienen alguna foto en ella y recuerdos de haber jugado allí.

Trencito del parque central (2) Claudio Espinoza

La una locomotora cargada de historia

Además de su valor recreativo, la locomotora tiene una fuerte carga histórica para la ciudad. Se trata de una antigua máquina a vapor de trocha angosta que llegó a la región a comienzos del siglo XX y que fue utilizada para transportar materiales durante obras clave del sistema de riego del Alto Valle, entre ellas el dique Ingeniero Ballester, la toma de agua del río Neuquén y el canal principal.

Según registros históricos del Museo Paraje Confluencia, este tipo de locomotoras permitió trasladar vigas, áridos, cemento y hierros en una etapa fundamental para el desarrollo productivo de la región. Con el paso del tiempo, la máquina quedó fuera de servicio y luego fue recuperada para ser emplazada en el Parque Central, en una zona profundamente ligada al pasado ferroviario neuquino.

La ubicación tampoco es casual: el Parque Central conserva parte de la memoria ferroviaria de la capital neuquina, con antiguos edificios y espacios que formaron parte del crecimiento de la ciudad alrededor del tren. En ese entorno, la locomotora se transformó en una postal reconocida para varias generaciones.

Se incendió la histórica máquina de tren del Parque Central de Neuquén

En 1998, la máquina fue declarada patrimonio histórico de la ciudad mediante la Ordenanza N° 9634. Desde entonces, su presencia en el Parque Central representa no solo un recuerdo del pasado ferroviario, sino también un punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes.

La teoría de lo que pudo provocar el fuego

Tras el incendio, se espera conocer el alcance de los daños y si será posible avanzar con una nueva reparación. Para muchos vecinos, la máquina no es solo una pieza antigua: es parte de la identidad del Parque Central y uno de los rincones más queridos por los chicos que cada día se acercan a jugar en el sector.

Algunas personas que viven en la zona y transitan por allí aseguraron que el incendio pudo ser provocado por personas en situación de calle que se instalan allí y prenden pequeñas fogatas para calefaccionarse.