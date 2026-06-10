Investigaban un robo de ganado y descubrieron droga, un arma y objetos de dudosa procedencia

Tras una denuncia, la Policía de la provincia de Neuquén realizó tres allanamientos que culminaron con resultados positivos.

Los allanamientos se iniciaron a partir de una denuncia por robo de ganado.

La Policía de la provincia de Neuquén realizó un nuevo operativo que terminó con resultados positivos. Las tareas se iniciaron a partir de una denuncia por robo de ganado en la región y motivaron el despliegue de tres allanamientos.

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras que las diligencias estuvieron a cargo del personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con colaboración de efectivos de la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Los procedimientos se concretaron en el barrio Villa Obrera de la ciudad de Centenario y terminaron con el secuestro de casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego, municiones y diversos elementos cuya procedencia es investigada.

Además, la labor policial permitió la demora de dos hombres mayores de edad.

allanamientos positivos en centenario

Allanamientos con resultados positivos

Las diligencias judiciales fueron autorizadas tras una investigación iniciada por un hecho de abigeato denunciado durante mayo en el barrio Saihueque II de Centenario.

A partir de distintas tareas investigativas desarrolladas por la Policía, se logró reunir evidencia suficiente para solicitar las órdenes de allanamiento que finalmente fueron ejecutadas en Villa Obrera.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas y demoraron a dos hombres mayores de edad que quedaron vinculados a la causa.

Uno de los hallazgos más importantes fue la detección de una importante cantidad de droga. Ante esta situación, intervino personal de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de una planta de cannabis sativa y un total de 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana.

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Qué elementos secuestraron

Además de la droga, los efectivos hallaron un revólver calibre 32 largo junto a ocho cartuchos del mismo calibre. El arma y las municiones fueron secuestradas de manera inmediata, mientras que la Justicia inició actuaciones por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Los investigadores también encontraron distintos elementos que podrían estar vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la región.

Entre ellos se secuestraron preventivamente cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión Honda 600, elementos cuya propiedad y procedencia son materia de investigación.

Las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia, que busca determinar la vinculación de los demorados con los elementos secuestrados y establecer si los objetos recuperados corresponden a hechos denunciados previamente.

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Lucha contra el microtráfico

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos procedimientos se enmarcan en la estrategia de seguridad impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

El gobernador Rolando Figueroa definió a la Seguridad como una prioridad de gestión y consolidó una política activa para combatir el delito.

La Provincia fortaleció la prevención, la investigación criminal y la capacidad operativa de la Policía y, además, impulsó una inversión histórica en equipamiento con más de 300 móviles incorporados, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología para investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos, armamento, infraestructura policial y penitenciaria, con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos destinada a brindar mayor seguridad a los neuquinos.