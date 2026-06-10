"¿Qué más podemos hacer?": le robaron tres veces en un mes y dos veces en el mismo día en Valentina Norte

La vivienda está ubicada cerca de calle Necochea y Avenida del Trabajador. En uno de los robos se llevaron bolsas con herramientas y materiales de trabajo.

"¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? ¿Qué más podemos hacer?" pregunta Rocío. Su padre fue víctima de tres robos en menos de un mes en su vivienda de Valentina Norte Rural. Por la mañana o por la tarde, pero siempre a la luz del día, los ladrones saltan las rejas y se llevan sus pertenencias.

Lo más llamativo ocurrió este martes 9 de junio, cuando delincuentes ingresaron dos veces al mismo predio en plena luz del día: una alrededor de las 10.15 de la mañana y otra cerca de las 18.20.

"No puede ser que en plena luz del día se manejen con total impunidad. Saltan la reja y se mueven libres, como si nada", expresó Rocío durante una entrevista con R7 este miércoles por la mañana.

Los delincuentes quedaron filmados

Las cámaras de seguridad registraron ambas secuencias. En las imágenes se observa a los ladrones saltando las rejas perimetrales, cargando bolsas con elementos sustraídos y retirándose con absoluta tranquilidad. Por la mañana, ingresaron dos hombres, con buzos azules, gorras, y las caras tapadas. Por la tarde, un solo varón.

La vivienda está ubicada en el sector de Valentina Norte Rural, cerca de la intersección de Necochea y Avenida del Trabajador, una zona transitada donde además funcionan espacios deportivos, escuelas, además de la cercanía con el Caurtel Sexto de Bomberos, barrio Hipódromo y circulan vecinos durante gran parte del día.

Según relató, el inmueble cuenta con rejas, candados, cámaras de vigilancia y otras medidas de seguridad. Sin embargo, nada de eso impidió que los delincuentes ingresaran reiteradamente.

robos valentina norte (2)

"¿Qué más podemos hacer? Tenemos rejas, alarmas, cámaras, candados. Ya no sabemos qué hacer", sostuvo.

Los robos no comenzaron este martes. El primer hecho ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando delincuentes se llevaron una amoladora, cables eléctricos, térmicas y otros elementos vinculados a la actividad laboral del propietario.

En esta última seguidilla, los ladrones apuntaron nuevamente al depósito donde el hombre guarda herramientas de electricidad. Según detalló su hija, se llevaron varias bolsas cargadas con herramientas y materiales de trabajo.

Le robaron dos veces en el mismo día en Valentina Norte

"Uno sale temprano para ganarse el pan y ellos entran y se llevan lo poco o mucho que tenés con una libertad tremenda", lamentó.

La familia asegura que en los 15 años que llevan viviendo en el sector prácticamente no han visto patrullajes policiales. Por eso reclaman una mayor presencia preventiva en la zona.

Al mismo tiempo, recalcó la sensación de temor e inseguridad con la que tiene que lidiar su familia."Mi papá vive con miedo. Sale a trabajar y no sabe con qué se va a encontrar cuando vuelve", contó Rocío.

"Estamos presos en nuestra casa"

Las imágenes de los robos volvieron a poner sobre la mesa una sensación que se repite en distintos barrios de Neuquén: vecinos que invierten en rejas, cámaras y sistemas de seguridad, pero que aun así sienten que viven encerrados mientras los delincuentes actúan con libertad.

"Te terminás volviendo preso de tu propia casa", resumió Rocío. Una frase que sintetiza la mezcla de bronca, impotencia y miedo que dejó una seguidilla de robos que, en apenas un mes, convirtió la rutina de una familia en una permanente sensación de vulnerabilidad.

La preocupación también alcanza a otros vecinos. Tras los últimos robos, una mujer que vive en un terreno lindero advirtió que también le faltaban pertenencias, por lo que sospechan que los delincuentes podrían estar actuando de manera reiterada en distintas propiedades del sector.

Otro robo grabado: rompió el vidrio de la camioneta y se llevó todo lo que había

La inseguridad volvió a golpear a los vecinos del oeste neuquino cuando con total impunidad, un ladrón rompió el vidrio de una camioneta y se robó una campera y elementos de trabajo de la víctima. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y fue difundida por familiares de la víctima con el objetivo de recuperar lo robado.

El hecho ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 3 de la mañana, en el barrio Cuenca XV de Neuquén capital. Fue allí donde el delincuente, que circulaba por la zona de las calles Piuquén y Casimiro Gómez, observó que en el interior del rodado había elementos y decidió hacerlos suyos.

robo en barrio cuenca xv

En las imágenes grabadas se observa al sujeto arrojar un elemento contundente contra el vidrio de la puerta trasera izquierda de una camioneta blanca 4x4; luego de romperlo y sutraer del rodad una campera térmica, termos y herramientas de trabajo.