Sauzal Bonito se suma al plan de denuncias de microtráfico de drogas por QR

Los vecinos pueden hacer denuncias anónimas y ágiles cuando observan casos de venta de drogas. Ya hay más de 40 localidades con este sistema.

La localidad de Sauzal Bonito se sumó al plan de difusión del código QR del Ministerio Público Fiscal (MPF) que permite denunciar de forma anónima el microtráfico de drogas. En total, 46 localides de Neuquén ya se incorporaron al sistema.

El fiscal general José Gerez y el presidente de la comisión de fomento Jorge Fernando Wircaleo firmaron el convenio ayer al mediodía, durante un acto en Sauzal Bonito y del que también participaron el fiscal jefe Gastón Liotard y delegado regional del gobierno provincial Rubén “Ojito” García.

Con esta localidad, ya son 46 los municipios y comisiones de fomento de la provincia que adhirieron al plan de difusión del código QR que impulsa el fiscal general, con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan denunciar de forma anónima la venta de drogas.

En los últimos días, adhirieron al sistema Buta Ranquil, Aguada San Roque, Octavio Pico, Barrancas, Añelo, Rincón de los Sauces y toda la zona de influencia de Vaca Muerta.

figueroa-gerez-noviembre '24.jpg El gobernador Rolando Figueroa ya recibió el anteproyecto sobre microtráfico y mañana será remitido a la Legislatura. Gentileza Secretaría Prensa y Comunicación

"Los vecinos y vecinas son aliados estratégicos para combatir el microtráfico de drogas y este código QR permite que aporten los datos de forma anónima y segura", destacó Gerez durante el acto y puntualizó que las campanas de difusión incluyeron "desde cartelería en plazas, colectivos y afiches en las dependencias oficiales, hasta videos para redes sociales y medios de comunicación".

Wircaleo adelantó que desde la próxima semana la comisión de fomento comenzará con distintas medidas de difusión.

Para qué sirve el código QR

El Plan de Difusión del código QR se puso en marcha luego de que la provincia asumiera la competencia para investigar el microtráfico de drogas, en febrero de este año y por decisión del gobernador Rolando Figueroa.

qr microtrafico el chocon

Desde entonces, municipalidades, comisiones de fomento, empresas y organismos públicos y la cooperativa eléctrica CALF, además de cámaras de comercios, entre otras instituciones, adhirieron a la iniciativa y empezaron diversas campañas para darlo a conocer.

En septiembre del año pasado, ya se había avanzado en la difusión de la herramienta a través de las empresas públicas y otras reparticiones que colaboraron en la divulgación de los QR para que más personas hagan denuncias anónimas.

En ese entonces, se informó que los titulares de las empresas públicas del Estado Provincial, la Dirección Provincial de Rentas, el Mercado Concentrador y la Dirección Provincial de Catastro firmaron un acuerdo de difusión del código QR del ministerio Público Fiscal (MPF) que permite denunciar de forma anónima la venta minorista de drogas.

Quema de droga cementerio (1)

El objetivo era llegar a más de 380 mil usuarios que están vinculados en forma directa con estas reparticiones a través del servicio que prestan, es decir que tienen una relación periódica con los mismos y son estratégicas para implementar campañas de difusión y colaborar con esta política de estado.